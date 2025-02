Osasuna no negociará por Areso con el Athletic

Osasuna lo tiene claro. Si el Athletic quiere llevarse a Jesús Areso (Cascante, Navarra, en julio cumple 26 años), tendrá que pasar por caja y hacer frente a sus 12 millones de cláusula de rescisión. El lateral derecho de la escuadra navarra está en la órbita del Athletic ... , tal y como reveló EL CORREO. Tanto el futbolista como su club están al tanto del interés rojiblanco.

Los navarros, eso sí, están decididos a no negociar. El Athletic ya comprobó lo complicado que es dar el brazo a torcer a los rojillos cuando quiso fichar la pasada campaña a Aimar Oroz. Jon Uriarte ofreció nueve millones más uno en variables por el mediapunta, pero Luis Sabalza, el presidente navarro, se mantuvo inflexible en sus 28 millones de cláusula.

La justificación de Osasuna es que el Athletic no puede reclamar íntegra la cláusula de Nico Williams a quien le pretenda y pedirles negociar a ellos cuando quiere fichar a alguien.

En todo caso, la situación es distinta y el plan de Athletic no es el mismo. Frente a los dos años y medio de Oroz, a Areso le queda año y medio de contrato, hasta 2026. Braulio Vázquez, responsable deportivo de Osasuna, reveló a finales de noviembre que había trasladado al lateral derecho una propuesta «importante» para renovar.

Unas semanas después añadió que esa proposición le colocaría entre «los cinco o seis mejores pagados de la plantilla». «Es lo que más podemos dar por un futbolista importante como Jesús», advirtió. El jugador no ha firmado la eventual prolongación del contrato, lo que unido a las incipientes maniobras rojiblancas genera inquietud en su club.

Músculo para afrontar un traspaso

Esta es la baza que puede emplear el Athletic. Si para entonces Areso no ha renovado podría presentar una oferta por debajo de su cláusula y decirle a Osasuna 'o la tomas o te puedes quedar sin nada la próxima campaña'. Con una segunda clasificación europea consecutiva, el club rojiblanco tiene músculo económico para afrontar un traspaso. Según la web especializada Transfertmark, utilizada por la directiva rojiblanca como referencia, su valor en el mercado es de ocho millones.

El futbolista está considerado por los técnicos de Lezama como la alternativa más potente que ofrece el mercado para el lateral derecho. Óscar de Marcos apura su última etapa y es probable que se retire a final de curso. Andoni Gorosabel cumple en su función de recambio y Hugo Rincón se curte en el Mirandés, pero aún es una incógnita el nivel que dará en Primera. «Es la mejor opción que ven para sustituir a De Marcos, se da por hecho que van a ir a por él», dice una fuente al tanto de la situación. Areso es un lateral de enorme poderío físico y muy de perfil Athletic por su capacidad para incorporarse al ataque con decisión.

Una de las dificultades de la operación es que se va a recordar al lateral sus controvertido tránsito entre el Osasuna y el Athletic. En 2017 el Athletic abonó a los navarros los 450.000 euros de su cláusula, una operación que sentó muy mal a los rojillos, que rompieron relaciones.

En 2021, tras un año sin jugar en el Athletic porque no renovaba, se fue a Osasuna gratis. «Piensan que voy a aceptar (la oferta para seguir) porque me ofrecen mucho dinero en Bilbao, pero no todo es dinero. Para mí era especial volver a casa, estar con mis amigos y jugar en El Sadar», dijo. Los responsables rojiblancos de entonces mantienen que tenía un acuerdo cerrado con Osasuna y que cuando se sentaron a negociar con él era tarde. En este punto tiene al menos una baza a favor. Su controversia fue con la directiva de Aitor Elizegi y no con la de Jon Uriarte.