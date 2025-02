El Athletic tiene en su radar a Areso para apuntalar el lateral derecho

El Athletic tiene en su radar en una posición destacada al lateral derecho de Osasuna Jesús Areso (Cascante, Navarra, en julio cumple 26 años). Es una opción muy presente en Ibaigane para reforzar al equipo a medio plazo, según ha podido saber EL CORREO. El ... club rojiblanco mide sus pasos. El futbolista está considerado por los técnicos de Lezama como la mejor opción que ofrece el mercado para el lateral derecho. Óscar de Marcos apura su última etapa y es probable que se retire a final de curso. Andoni Gorosabel cumple en su función de recambio y Hugo Rincón se curte en el Mirandés, pero aún es una incógnita el nivel que dará en Primera.

«Es la mejor opción que ven para sustituir a De Marcos, se da por hecho que van a ir a por él», dice una fuente al tanto de la situación. Areso es un lateral de enorme poderío físico y muy de perfil Athletic por su capacidad para incorporarse al ataque con decisión. En Osasuna ha explotado. Titular indiscutible (ha jugado el 91% de los minutos de esta Liga), lleva dos goles y siete asistencias en sus dos campañas en el primer equipo rojillo. El de la Ribera concluye contrato con la escuadra navarra el 30 de junio de 2026. Con año y medio en el horizonte, el Athletic busca el momento adecuado para hacer una oferta, que puede llegar en el tramo final de esta campaña. Miembros del equipo del director general de Fútbol, Mikel González, han ido a verle algunos partidos.

Braulio Vázquez, responsable deportivo de Osasuna, reveló a finales de noviembre que había trasladado al lateral derecho una propuesta «importante» para renovar. Unas semanas después añadió que esa proposición le colocaría entre «los cinco o seis mejores pagados de la plantilla». «Es lo que más podemos dar por un futbolista importante como Jesús. Tenemos lo que tenemos», advirtió. El jugador no ha firmado la eventual prolongación del contrato, lo que ha generado inquietud en su club. Se le propuso aumentar su cláusula, fijada en 12 millones de euros.

El Athletic tiene dinero para intentar un fichaje este mismo verano. La pasada campaña ya ofreció nueve millones más uno en variables a Osasuna por Aimar Oroz. Los navarros rechazaron la propuesta y se encastillaron en la cláusula, de 28 millones en aquel momento, 30 hoy. A Oroz le quedaban entonces dos años de contrato, lo que fortalecía la posición de Osasuna. Si Areso llega a final de temporada sin firmar una prórroga, la próxima sería su última campaña. Este escenario favorece a la entidad rojiblanca porque la rojilla podría verse en la disyuntiva de recibir algo de dinero o arriesgarse a verle marcharse gratis. Según la web especializada Transfertmark, su valor en el mercado es de ocho millones de euros.

Areso tuvo una controvertida llegada y salida de Bilbao. Pese a formarse en el Aluvión, el equipo de su pueblo convenido entonces con los rojiblancos, fichó por la cantera de Osasuna. En 2017 el Athletic abonó los 450.000 euros de su cláusula, una operación que sentó muy mal a los rojillos, cuya directiva respondió con la ruptura de relaciones con Ibaigane por «abusar de su potencial económico» para llevarse al jugador.

El lateral comenzó a crecer en Lezama y en la campaña 2019-20 llegó a ser incluido en una convocatoria del primer equipo, aunque no debutó. El entonces director deportivo, Rafa Alkorta, intentó negociar en 2020 la renovación de su contrato, que concluía el 30 de junio de 2021, pero no avanzó. La creencia en aquel equipo de gobierno es que tenía un acuerdo previo con Osasuna, que según las fuentes consultadas le pagaba en torno a un 40% por encima de la propuesta bilbaína.

Cinco campañas

El planteamiento que se le presentó era firmar hasta 2023 y enviarlo de inmediato cedido al Mirandés porque Ander Capa y De Marcos le cerraban el paso. Pero no hubo trato. Areso fue apartado de la pretemporada del primer equipo y regresó al filial, en donde no jugó ningún partido en esa campaña 2020-21. Concluido el curso y su contrato, anunció su fichaje por Osasuna por cinco campañas.

Ya en Pamplona, criticó a los dirigentes del Athletic. «Mi cuarto año en Bilbao fue muy, muy, muy, muy duro, sacrifiqué muchas cosas para venir aquí», mantuvo en algunas de sus declaraciones. Y añadió: «Ellos me ofrecen renovar con una oferta económica muy alta, piensan que yo voy a aceptar porque me ofrecen mucho dinero en Bilbao, pero no todo es dinero. Para mí era especial volver a casa, estar con mis amigos y jugar en El Sadar. Sacrifiqué muchas cosas en un último año en Bilbao que fue muy duro y difícil porque me apartaron, pero al final he llegado al objetivo, que era jugar aquí», dijo.

Esas manifestaciones podrían pasarle factura si Ibaigane se lanza a por él. Eso sí, tiene la ventaja de que su controversia fue con la directiva de Aitor Elizegi y no con la de Jon Uriarte. Además, hay ejemplos de jugadores que han fichado tras palabras que dolieron a los hinchas rojiblancos. Javi Martínez dijo que nunca vendría porque se había tratado mal a su hermano. E Iñigo Martínez llegó a afirmar que «nunca me iría al otro bando».