Iñaki Williams.

Un año de cárcel y dos sin ir al fútbol por insultos racistas a Iñaki Williams

El condenado, aficionado del Espanyol, también deberá pagar una multa de 1.086 euros

L. Gil | G. Cuesta

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:45

Un aficionado del Espanyol ha aceptado este miércoles un año de cárcel y dos sin ir a estadios de fútbol por increpar con gritos y ... gestos racistas al jugador rojiblanco Iñaki Williams en un partido de liga en el estadio de Cornellà-El Prat en enero de 2020.

