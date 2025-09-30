Así es Alten Markt, el punto de reunión de los aficionados del Athletic en Dortmund: restaurantes, bares, una tienda del rival...

Como ocurre en cada desplazamiento del Athletic por Europa, la afición rojiblanca tomará la ciudad del equipo rival. En este caso, Dortmund, la casa del ... Borussia, donde tienen previsto acudir alrededor de 4.000 hinchas. Antes fueron Manchester, Glasgow, Roma, Estambul... Siempre con un punto de encuentro para que la gente se reúna y declare con cánticos su amor a los colores rojo y blanco.

En Alemania, el primer desplazamiento de los bilbaínos en esta Champions League, el lugar de reunión es Alten Markt, en el centro de un municipio en el que, para ser sinceros, tampoco hay mucho más que hacer que calentar motores -este martes hace diez grados y Dortmund ha amanecido con niebla- antes del encuentro de este miércoles (21 horas) en el Signal Iduna Park.

En esta plaza hay varios restaurantes. Por ejemplo, el Zum Alten Markt, un local de comida típica alemana (codillo, salchichas...) a buenos precios -25 euros por persona- y con un amplio horario de apertura: a las diez de este martes ya estaba abierto. Enfrente está el Wenkers am Markt, también el 60 seconds to Napoli, un local de comida italiana (sus especialidades son la pizza napoletana y el vino, según se anuncian), el Maximilian, donde este martes había varias personas desayunando... Incluso no muy lejos está el Starbucks.

Otro de los establecimientos que se puede encontrar en Alten Markt es una tienda del Borussia Dortmund, el oponente rojiblanco. Allí hay todo tipo de artículos del conjunto amarillo, pero también una bufanda conmemorativa del encuentro de este miércoles con los escudos de ambos contendientes. Se vende a un precio de 20 euros y hay más establecimientos de este tipo en la ciudad; por ejemplo, a la salida de la estación de tren.

Ampliar JuanMa Mallo

Cerca de Alten Markt hay un supermercado, el Rewe BaseCamp, y una calle, Westenhellweg, en la que hay numerosas franquicias de moda, al estilo de la Gran Vía de Bilbao (Zara, Mango...). Y también un centro comercial. Por cierto, muy cerca de allí, se puede ver la figura de un rinoceronte -hay varias en la ciudad- decorado con los colores del Athletic, aunque en realidad se trata de los tonos de una marca de telefonía móvil.

Ampliar JuanMa Mallo

En este enclave se concentrará la afición del Athletic el miércoles, aunque este lunes ya se podían encontrar los primeros hinchas: un grupo de cinco amigos que habían venido en coche desde Bilbao, o los miembros de la Peña Piru Gainza de Basauri. Desde allí hasta el campo se tarda alrededor de 40 minutos andando -es posible que Iñigo Cabacas Herri Harmaila organice una kalejira como sucedió en Glasgow y en Manchester-, alrededor de 20 minutos en metro y diez en coche.