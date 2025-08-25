El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jiménez torea a 'Tapaboca'. Luis Ángel Gómez

'Tapaboca', el toro indultado, se recupera ya en una finca de Córdoba

Luis Gómez

Luis Gómez

Lunes, 25 de agosto 2025, 01:08

Quintana se ha retirado feliz tras el indulto concedido el pasado miércoles -el primero en la historia de Vista Alegre- a 'Tapaboca', toreado por el ... diestro sevillano Borja Jiménez. El morlaco ya descansa en la finca de la ganadería Fuente Ymbro, en Córdoba. Se prepara para disfrutar de una vida de semental. «Llevo más de 40 años y, feria tras feria, soñaba con que indultaran un toro antes de jubilarme. El sueño se ha cumplido», agradece.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  2. 2

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  3. 3

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  4. 4

    La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai
  5. 5

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante
  6. 6

    Las fiestas aún no son para todos
  7. 7

    Los números que deja esta Aste Nagusia: 165 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024
  8. 8

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo
  9. 9

    Asesinato en una tienda de golosinas
  10. 10 La nueva vida de Sandra y Roberto al otro lado de la barra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'Tapaboca', el toro indultado, se recupera ya en una finca de Córdoba

&#039;Tapaboca&#039;, el toro indultado, se recupera ya en una finca de Córdoba