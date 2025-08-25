El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El adiós del corralero de Vista Alegre

Tras más de cuatro décadas, este vecino de Abanto pasará el testigo a su hijo, yerno y sobrinos

Luis Gómez

Luis Gómez

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:47

José Antonio Quintana salió a hombros de sus compañeros de Vista Alegre el pasado sábado. Realizó su última 'faena' y pasó página a más de ... 40 años de historia, donde ha ejercido de corralero. «Corralero oficial», desde hace 37 años, como le gusta subrayar a este vecino de Abanto, nacido a 200 metros de la casa de Dolores Ibárruri 'Pasionaria' y criado entre minas y canteras. Su hijo, Asier, su yerno y dos sobrinos tomarán su relevo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  2. 2

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  3. 3

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  4. 4

    La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai
  5. 5

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante
  6. 6

    Las fiestas aún no son para todos
  7. 7

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo
  8. 8

    Los números que deja esta Aste Nagusia: 165 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024
  9. 9

    Asesinato en una tienda de golosinas
  10. 10 La nueva vida de Sandra y Roberto al otro lado de la barra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El adiós del corralero de Vista Alegre

El adiós del corralero de Vista Alegre