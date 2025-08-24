El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fernando Adrián entra a matar de excelente estocada a un sobrero que fue sin duda el mejor de la corrida. Mireya López

Un pinchazo imprevisto de Fuente Ymbro

Solo un noble y bravo sobrero salva el honor de la ganadería premiada en las dos últimas ediciones de Semana Grande

Barquerito

Barquerito

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:13

Los dos primeros toros de Fuente Ymbro fueron los de más peso y alzada de la corrida. Fueron los de peor nota. Engallado y sillote ... el primero. Encampanado y también ensillado el segundo, todavía más alto. No altos de agujas sino de testuz y cuerna, levantados de salida y hasta la hora de doblar. No llegó a descolgar ninguno, ni intención de hacerlo. Abantos, sueltos en carreras y hasta en oleada, fueron, sin contar un muy serio cuarto de hechuras más armónicas, también los más ofensivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

