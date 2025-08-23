El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José María Artola, Daniel Prevot, Mónica Boogen, Fernando Valero, Fortunata Martínez de las Rivas, Pilar Aresti, Natalia Aranduy y Marisa Arrúe.

Ver 7 fotos
José María Artola, Daniel Prevot, Mónica Boogen, Fernando Valero, Fortunata Martínez de las Rivas, Pilar Aresti, Natalia Aranduy y Marisa Arrúe. Mireya López
La Mirilla de los toros

Hasta el año que viene

La afición taurina se despidió ayer de la feria bilbaína con la ganadería de Fuente Ymbro en una edición histórica con un indulto y dos puertas grandes

Leire Pérez

Leire Pérez

Sábado, 23 de agosto 2025, 23:13

La feria concluyó ayer con la lidia de toros de Fuente Ymbro y seis imponentes morlacos toreados por Paco Ureña, Saúl J. Fortes y Fernando ... Adrián. Aunque los seguidores más fieles repitieron asistencia tras una semana histórica marcada por el indulto de un toro y dos puertas grandes, lo cierto es que bajo un sol de justicia los tendidos estuvieron más despoblados que en las dos jornadas anteriores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»
  2. 2

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  3. 3

    Alejo Stivel y la nostalgia de Tequila en La Pérgola
  4. 4 Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia
  5. 5 La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años
  6. 6 Vecinos de Marzana se manifiestan hoy por el ruido en fiestas: «Esto es insufrible»
  7. 7

    Brasa de pinchos morunos sobre una tabla de planchar
  8. 8 Una gran sorpresa llamada Íñigo Pérez
  9. 9 El «sueño cumplido» de Shinova en Aste Nagusia con un momentazo sorpresa
  10. 10 Trasladado al hospital de Basurto tras ser agredido por un joven de 18 años con una botella de cristal rota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Hasta el año que viene