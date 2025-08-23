El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de 60 millones de euros de bote en el próximo sorteo de la Primitiva

Ruoheng Li, la joven pintora china que acerca a Bilbao su pasión por los toros... y los toreros

Muestra en el Hotel Ercilla una exposición de tauromaquia cuyos cuadros elabora con piedras preciosas como oro, nácar y gemas

Luis Gómez

Luis Gómez

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:27

Vive a caballo entre España, China, su país, y Londres. La artista Ruoheng Li (Pekín, 1993), es una enamorada de la tauromaquia. Retrata plazas y ... toreros, como a la antigua y legendaria figura colombiana César Rincón, desde que presenció su primera corrida de toros. Su favorito, como el de muchos aficionados, es Morante de la Puebla. «Su tauromaquia representa una especie de creatividad, también la cultura tradicional de Sevilla», expresa. Sin embargo, siente pasión por los matadores latinoamericanos: el peruano Roca Rey y el colombiano Colombo. También le tira, y mucho, uno mexicano, que no termina de concretar. Le adora por todo, también por lo guapo, reconoce, que es.

