«Necesito tirarme al barro para sacar la cabeza y aprender»

Ylenia Baglietto ha viralizado un vídeo en el que aborda el envejecimiento, mientras triunfa en el Arriaga con 'Mamma Mia'.

- ¿Sufre la presión de ... mantenerse joven?

- ¡Hay una fuerte presión en la sociedad!

- ¡Solo tiene 38 años!

- Con las redes sociales podemos ver cómo entre las bien jovencitas empiezan a expandirse las operaciones de cirugía estética. Yo intento huir de todas esas cosas, aunque es algo que te cuestionas sin querer. Me gustaría no hacerlo, pero es que existe. ¡Y se da!

- ¿Sopesaría, como muchas actrices de Hollywood, pasar por el quirófano?

- Yo no quiero ni de coña, pero se me pasa por la cabeza. Me encanta la naturalidad y las actrices que saben envejecer. Creo que también ahora se está empezando a volver a valorar lo de que la arruga es bella. ¡Cuántas veces se lo he escuchado a mi madre!

- ¿Le gustaría acabar con el rostro lleno de surcos y arrugas?

- Claro, porque eso significaría que he vivido y que estoy viva. Es una maravilla ver la edad que tiene cada persona.

- ¿Teme perder papeles por culpa de esta tiranía estética?

- No, no tengo miedo. Llevo trabajando desde los 23 años y no he parado. Probablemente, haya un momento en el que la industria no me quiera y no encaje en ningún papel. Pero sepa algo.

- ¿Qué?

- Yo voy a seguir siendo quien soy. A mí me gusta ser natural, más que fingir ser lo que no soy.

- ¿Hay personajes para todas las edades?

- Eso debería preguntárselo a quien nos contrata y decide la edad que tiene cada personaje.

- Ha llegado como la gran estrella de la Aste Nagusia.

- Ja, ja. Me encanta que me diga eso, Luis.

- Es que es así.

- Poder trabajar en esta profesión es un premio y un regalo, pero los sueños no se cumplen porque sí. Lo de verme como una estrella se lo dejo a los demás.

- Ya no necesita presentación.

- Mira, esto no lo había pensado, pero es muy bonito que me lo recuerde. Me lo voy a guardar en este librito para forjar mi autoestima.

- Lleva tres temporadas con 'Mamma Mia'. Se sabrá de carrerilla el texto.

- Aunque sea así, cada día es un reto.

«Ser una buena persona»

- ¿Quiere ser mejor?

- Siempre digo que a mí no me gusta lanzarme a competir con nadie, sino conmigo misma para crecer, personal y artísticamente.

- ¿Cómo le gustaría ser recordada?

- Como una buena persona. Todas las que estamos vivas queremos que nos quieran.

- Escribe también poesía. ¿Es un verso suelto?

- Soy muy sentimental, muy emocional y necesito ordenar. Desde pequeña tengo la necesidad de escribir. Yo casi todos los días cojo mi libreta y escribo. A veces surgen poemas, pensamientos inconexos... Cada día me nace algo.

- ¿Aceptas sus limitaciones?

- Absolutamente. No tener expectativas aporta mucha calma.

- ¿Le gusta ir por el camino difícil?

- ¡Siempre! A veces digo, 'Ylenia, por favor, ¿por qué no puedes ponerte la vida un poco más fácil?' Yo necesito tirarme al barro para sacar la cabeza y aprender.

- ¿Está en el lado del bien?

- Absolutamente. Es lo que te digo, me meto en el barro, me lanzo a la piscina sin red y una vez que estoy dentro me planteo 'venga, a ver cómo salgo de aquí'.

- ¿Le excitan los aplausos?

- Totalmente. He competido desde los cinco años en gimnasia rítmica. Siempre pensaba '¿cómo voy a crecer teniendo un oficio en el que no me aplaudan cada día?' Yo no puedo. De hecho, siempre animo a que en todas las profesiones aplaudan, aunque estés trabajando en una oficina.

- ¿La gimnasia le enseñó a ser más flexible?

- Todo el que venga a ver 'Mamma Mía' va a ver que sigo siendo flexible. Hay sorpresas por ahí que...

- ¿Le gusta que le echen piropos?

- Mucho. A veces me cuesta escucharlos y recibirlos. Me gusta que me echen piropos porque me hacen ser consciente de quién soy. Cuando estoy con la autoestima un poquito más baja, pienso 'Ylenia, acuérdate de lo que te dice la gente'.

- ¿Hay espacio entre los bajos fondos y las altas esferas?

- Siempre están correlacionados. Hay que merodear en las dos partes para estar sana y tener la cabeza y los pies en la tierra.

- Ha empezado a tocar el piano. ¿Es la mujer orquesta?

- Lo soy. La creatividad me ayuda a ordenar la cabeza.