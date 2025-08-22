Victoria del jolgorio

Subtitulada 'comedia musical con alguna canción', 'Confeti, el regreso' especula con que, 30 años después de su disolución, los componentes del aclamado grupo infantil 'Confeti' ... se ven las caras y parecen tener ánimo para empezar otra vez. El argumento en realidad es muy abierto y tampoco es que les obligue a mucho, de modo que esa idea y otras van y vienen con tránsitos que casi conforman episodios autónomos: al empezar barren el escenario quizá con fidelidad a lo que pudo llamarse 'teatro verité', se asiste al rito en homenaje al componente ausente cuyo testamento audiovisual oyen los supervivientes, es preciso hacer con urgencia el casting ante los nuevos proyectos…

'Confeti' Dirección y dramaturgia: Diego Pérez Retes.

Música y espacio sonoro: Adrián García de los Ojos

Música y diseño: Miguel Linares.

Intérpretes: Aratxo Angulo, Josu Angulo Anthonisen, Mikel Losada, Leire Orbe, Leire Ucha.

Sala BBK: 17-8-2025 (hasta el 31-8)

Es una humorada, o ha quedado en humorada una idea que quizá nació con otra lógica más ambiciosa. De cada episodio de 'Confeti' se podría armar un espectáculo cómico independiente. De hecho en cada uno de los breves episodios resuenan ecos de cosas que fueron comedia entera o extenso juguete escénico. El testamento del muerto que habla es casi un clásico del humor negro en teatro y cine, con precedente en el fonógrafo pionero de 'La voz de su amo' de Muñoz Seca y Pérez Fernández. La encerrona en la platea debió atreverse tanto como se atrevía La Cubana en 'La tempestad' que le secuestraron a Shakespeare. El casting para las sustituciones, las melodías más o menos representativas de lo infantil puestas ahora en solfa 'para reactivar recuerdos colectivos', los pases de modelos de vestuario… se puede decir que gozan de larga estirpe.

Ha quedado un espectáculo de fiestas más que festivo, de difícil recorrido en otro contexto, con más de humo que de humor, ante el que queda la inquietud de no haberle sacado todo el partido al tiempo, a los medios utilizados, y al esfuerzo de intérpretes y público.