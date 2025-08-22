El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Presentación de la obra 'Confeti, el regreso'. Jordi Alemany
Crítica teatral

Victoria del jolgorio

Pedro Barea

Pedro Barea

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:06

Subtitulada 'comedia musical con alguna canción', 'Confeti, el regreso' especula con que, 30 años después de su disolución, los componentes del aclamado grupo infantil 'Confeti' ... se ven las caras y parecen tener ánimo para empezar otra vez. El argumento en realidad es muy abierto y tampoco es que les obligue a mucho, de modo que esa idea y otras van y vienen con tránsitos que casi conforman episodios autónomos: al empezar barren el escenario quizá con fidelidad a lo que pudo llamarse 'teatro verité', se asiste al rito en homenaje al componente ausente cuyo testamento audiovisual oyen los supervivientes, es preciso hacer con urgencia el casting ante los nuevos proyectos…

