Rozalén, durante su concierto en Bilbao. Ayuntamiento de Bilbao

Rozalén: «Soy hija de uno de esos padres que se sabían toda la alineación del Athletic de Bilbao»

La artista de Albacete recordó a su progenitor durante su concierto en el Parque Europa dentro de la Aste Nagusia

Silvia Cantera

Silvia Cantera

Jueves, 21 de agosto 2025, 03:22

«Hoy me estoy acordando mucho de mi padre», reconoció Rozalén este miércoles desde el escenario de Parque Europa de la Aste Nagusia. Su progenitor falleció de forma repentina hace tres años y ella quiso dedicarle, rozando la lágrima, una de las canciones más emotivas de su concierto. Reveló la conexión especial que tenía con la ciudad. «Soy hija de uno de esos padres que se sabían toda la alineación del Athletic de Bilbao. Del año sesenta y pico, del año setenta y pico...».

«Eso sí, no le llamaba el Athletic. Decía el Bilbao», dijo mientras se escuchaba una tímida desaprovación desde el público. Rozalén zanjó cualquier posibilidad de conflicto. «Pero bueno, como ya no está, tampoco le vamos a echar en cara nada al hombre, ¿no?», bromeó. «Yo sé que esta noche le haría mucha ilusión verme cantando aquí», explicó antes de dedicarle el tema 'Todo lo que amaste'.

La propia Rozalén también tiene muchos vínculos con Euskadi. Ella misma reconocía en una entrevista a EL CORREO sentirse en casa en Bilbao, Basauri y El Kalero, barrio del que volvió a acordarse tras presentar a todo su equipo. De hecho, aseguró que hay mucha gente que se piensa que ella es vasca.

Lo explicó con una anécdota. Esta misma semana una amiga suya que vino al txupinazo de Aste Nagusia conoció a una cuadrilla en txosnas que estaba convencida de que Rozalén es de Bilbao. Acabaron hasta discutiendo. «Qué va, pero si vino conmigo al cole», les corrigió entre risas. «Me parece un halago tremendo que la gente se piense que soy de aquí», aseguró. «En los últimos años siento que me habéis acogido de una manera demasiado emocionante -reconoció-. Hay que dar las gracias porque te hagan sentir así en un lugar lejos de donde tú naciste».

