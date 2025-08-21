Programa de Aste Nagusia este viernes 22 de agosto de 2025
Consulta las actividades organizadas por el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak para esta jornada
A.M.
Jueves, 21 de agosto 2025, 18:00
Este es el programa de Aste Nagusia para este viernes 22 de agosto de 2025. Incluye las actividades diarias programadas por el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak, además de los horarios y protagonistas de los fuegos artificiales y los conciertos.
Viernes 22
10.00: Diana de txistularis y txupin.
10.00: Campeonato de ajedrez: Campeonato de la amistad (por equipos); ubicación: Moskotarrak.
10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: Bacalao al Pil Pil
11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.
11.00: Arenal. Reparto y cata de Bizkaiko Txakolina.
11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNEA.
11.00: Gastrotxiki: Gildas (inscripción); ubicación: Gastrogunea.
11.30-12.00: Arenal. Gastrotxiki. Taller de cocina infantil.
12.00: Pergola. Entrega de premios de la XXXVII edición del concurso de bilbainadas.
12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao. GAU PASA
12.00: Plaza Arriaga. Herri kirolak eta jolasak.
12.00: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.
12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!
12.00: Taller de reciclaje: Decora una maceta y llévate una planta; ubicación: Kranba!
12.00: KONPARTSAKIDETU! Taller de marionetas; ubicación: Kranba!
12.00: Hinchables; ubicación: Ripa.
12.00: Gentzane eta Ander trikitilariak; ubicación: Pinpilinpauxa.
12.00: Irola Irratia en vivo; ubicación: Kranba!
12.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!
12.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.
12.00: Gastrotxiki (2º pase); ubicación: Gastrogunea.
12.30: 123...festa! Discofiesta infantil; ubicación: Pa...Ya!
12.30: Taller ecologista; ubicación: Triangune.
12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.
13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK
13.00: Ledesma y Diputación. Fanfarria. Ardoa Barrura
13.00: Plaza Santiago. Bertsolaris.
13.00: Taller de Brega funk con Qiru; ubicación: Piztiak.
13.00: Bailes Kanalla ibiltaria; ubicación: Kaialde.
13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.
13.30: Espectáculo de monólogos: Katana con Ana Goitia; ubicación: Txinparta.
14.00: Comida con Luberri; ubicación: Gastrogunea.
14.30: Comida internacionalista; ubicación: Askapeña.
15.00: Podcast en directo con Dale Punki Dale; ubicación: Piztiak.
15.00: Etxera eguneko bazkaria; ubicación: Txori Barrote.
15.00: Bilbo Hiria Irratiaren bazkaria; ubicación: Algara.
15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.
17.00: Tardeo organizado por Salseo; ubicación: Gogorregi.
17.00: AixeTardeo; ubicación: Aixeberri.
17.00: SAREren kontzertu sorpresa eta ekitaldia; ubicación: Kaskagorri.
17.00: XXVIIª Hiri krosa: Inicio de convocatoria.
17.00: XXVIIª Hiri krosa: Salida Txupetes y Txikis.
17.15: XXVIIª Hiri krosa: Salida Pre-benjamínes y Benjamínes.
17.35: XXVIIª Hiri krosa: Salida Alevines e Infantiles.
17.50: XXVIIª Hiri krosa: Salida Cadetes y Juveniles.
18.00: Cata de cerveza; ubicación: Teilape Gunea.
18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.
18.05: XXVIIª Hiri krosa: Salida de atletas en Silla de ruedas.
18.25: XXVIIª Hiri krosa: Salida absoluta.
18.30: Taller de talos infantil; ubicación: Uribarri.
18.30: KARAM; ubicación: Askapeña.
19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. URDAIBAI-IRRINTZI ALAI (Forua-Busturia)
19.00: DJ IKER; ubicación: Tintigorri.
19.30: XXVIIª Hiri krosa: Entrega de premios.
19.00: Txikigune- Escenario Pergola. Teatro infantil.
19.30-21.00: Casco Viejo. Fanfarria. Ardoa Barrura
20.00: Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-rock: WITHREDD (Alt Metal progresivo) / MS. MISSERY (Alt Rock Metal)
20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.
20.00: Monólogo Divina Comedia + Ken Panada + king Mas Salami; ubicación: Piztiak.
20.00: MIROTZ; ubicación: Askapeña.
20.00: Playback lehiaketa; ubicación: Kaskagorri.
20.00: Kalejira Marijaiarekin; ubicación: Txomin Barullo.
20.30: Tardeo y jaleo!: Perpetua Rebollo DJ Pinchadiscos; ubicación: Txinparta.
20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. NUEVA ETAPA.
20.30: Iglesia de la Encarnación. ELAINE ENSEMBRE x ESAS «REDESCUBRIENDO LA MÚSICA DE LAS MUJERES COMPOSITORAS» (Violín, viola y fagot)
20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.
21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.
22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao. DIMATTEO FIREWORKS (Italia)
23.00: TRIKOMA; ubicación: Askapeña.
23.00s: Patxangeo gaua; ubicación: Teilape Gunea.
23.00: ZETKIN; ubicación: Kranba!
23.00: END DJ; ubicación: Algara.
23.00: DJ Toruxx. Gogorregi.
23.15: KSK pasapotearen bila; ubicación: Kaskagorri.
23.30: Pergola. ALEJO STIVEL.
23.30: Plaza Nueva. XXXII. BILBO REGGAE SPLASH: WINSTON REEDY (Reino Unido)
23.30: Abandoibarra. SHINOVA
23.30: DJ Lobas; ubicación: Kulturgune.
23.30: 48280; ubicación: Pa...Ya!
23.45: DJ Irantzu Varela; ubicación: Piztiak.
00.00: Parque Europa. LOS40 SESSIONS ASTE NAGUSIA
00.00: Noche DJ: DJ PIPI; ubicación: Txinparta.
00.15: KUARTZ; ubicación: Kranba!
00.30: GAUPA KULT; ubicación: Askapeña.
00.30: ESTRELLA XTRAVAGANZA; ubicación: Pinpilinpauxa.
01.15: DJ A.K y LA WOMAN; ubicación: Kranba!
01.30: MALAKIAS MX3; ubicación: Pa...Ya!
02.00: Pary & Tiza DJak; ubicación: Algara.
03.00: DJ Txabar; ubicación: Pa...Ya!
