Programa de Aste Nagusia este sábado 23 de agosto de 2025

Consulta las actividades organizadas por el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak para esta jornada

A.M.

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:00

Este es el programa de Aste Nagusia para este sábado 23 de agosto de 2025. Incluye las actividades diarias programadas por el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak, además de los horarios y protagonistas de los fuegos artificiales y los conciertos.

Sábado 23

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.00: XXVI Campeonato Internacional de Ajedrez; ubicación: Atxuriko Kantxak.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: Marmitako.

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Hinchables; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

11.00: Arenal. Cata de Bizkaiko Txakolina y Eusko Sagardo.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE. (página 29)

12.00: Pergola. Bilbainadas. LOS CHIMBEROS.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.00: Plaza Arriaga. Herri kirolak eta jolasak.

12.00: Teatro Arriaga. Entrega Acrósticos.

12.00: Pintacaras; ubicación: Kaixo.

12.00: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.

12.00: KONPARTSAKIDETU! Taller de serigrafía; ubicación: Algara.

12.00: Parrillada de productos de Eusko Label (Bonito del norte); ubicación: Gastrogunea.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

12.30: Tango: baile argentino; ubicación: Triangune.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13.00: Ledesma y Diputación. Fanfarria. Adiskideak.

13.00: Plaza Santiago. Bertsolaris.

13.00: 1,2,3...Fiesta!!!; ubicación: Kulturgune

13.00: Euskal txiki txokoa; ubicación: Euskalgune.

13.00: LAUPE; ubicación: Hontzak.

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Vermut acústico: OLATZ SALVADOR; ubicación: Txinparta.

13.30: Pizpirri diskoaren aurkezpena sorpresekin; ubicación: Txori Barrote.

13.30: Postal idazketa; ubicación: Txori Barrote.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

14.30: Scooterada. Gogorregi.

15.00: Comida interkonpartsas; ubicación: Areatza.

15.00: Recital de poesía con Poliamor+Bilbao: «Poliversos: palabras como escudo de conjunción masiva»; ubicación: Piztiak.

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega premios.

16.00: REGATAS. Emakumeen X. Ikurriña –ANE AIZPURUREN V OROIMENA en la Ría de Bilbao

16.45: REGATAS. XLVII regata «Villa de Bilbao» en la Ría de Bilbao

17.00: AixeTardeo; ubicación: Aixeberri.

17.00: Red Bull Cross. Gogorregi.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

17.15: Herri kirolak entre comparsas; ubicación: Plaza Arriaga.

18.00: Taller drag: Lasyphiliss + Andrigina; ubicación: Piztiak.

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

19.00: Tardeo y jaleo!: DJ Hija del Nopal; ubicación: Txinparta.

19.00: Tardeo DJ IKER; ubicación: Tintigorri.

19.00: Plaza Nueva. Danzas vascas. MIKEL DEUNA (Iurreta)

19.30: Txikigune- Escenario Pergola. Teatro infantil.

20.00: RENPALAGOAK; ubicación: Piztiak.

20.00: EL PACTO, concierto; ubicación: Gogorregi.

20.00: Poteo nostalgikoa Sama Sikurekin; ubicación: Kaskagorri.

20.00: Reparto banderas azul y marrón, y premio Palmada; ubicación: Plaza Arriaga.

20.00: Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-rock: MALAMUTH (Alt Rock Metal) / KERNHELL (Heavy Metal)

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. TXAPELA BRAVA, A&B SHOW.

20.15: SEDIENTOS DE CUMBIA; ubicación: Askapeña.

20.30: Iglesia de la Encarnación. TRIO DE CAMARA PHILOMELE (Violín, chelo y guitarra)

20.30: YEEHAWS; ubicación: Pa...Ya!

20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

21.00: Pergola. DJ Luis Carlos del Pozo.

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao. Pirotecnia Valecea (Araba)

23.00: EL GRAFITI; ubicación: Piztiak.

23.00: KATXIKALI; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: SATÉLITES; ubicación: Gogorregi

23.00: K-BILLY; ubicación: Kranba!

23.00: DJ Hamahiru; ubicación: Algara.

23.00: Ziliux, Beñat e Imanol; ubicación: Askapeña.

23.00: KSK abordatzeak; ubicación: Kaskagorri.

23.00: Plaza Nueva. ACETRE (Extremadura: Folk)

23.00: Pergola. SANDRO GIACOBBE.

23.00: Abandoibarra. LINAJE

00.00: Parque Europa. FIESTAZO MEGASTAR.

00.00: Noche DJ: DJ DANI; ubicación: Txinparta.

00.30: LAS FELLINI; ubicación: Pinpilinpauxa.

01.00: DJ Sergio; ubicación: Pitziak.

01.00: Hemendik etxera DJ; ubicación: Kaskagorri.

04.00: DJ Morales; ubicación: Kaskagorri

También puedes consultar el programa del resto de días.

