Programa de Aste Nagusia este miércoles 20 de agosto de 2025 Consulta las actividades organizadas por el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak para esta jornada

Este es el programa de Aste Nagusia para este miércoles 20 de agosto de 2025. Incluye las actividades diarias programadas por el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak, además de los horarios y protagonistas de los fuegos artificiales y los conciertos.

Miércoles 20

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.00: X edición del campeonato de basket 3x3 Aste Nagusia (jóvenes); ubicación: Plaza Arriaga.

10.00: Visita a los niños y niñas del hospital de Basurto con Marijaia y el circo; ubicación: Plaza Arriaga.

10.00: Campeonato de ajedrez: Partidas individuales; ubicación: Tintigorri.

10.30: Arenal. Certamen Gastronómico. Inscripción: chipirones en su tinta

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Casco Viejo. Pasacalles de la Banda Municipal de txistularis de Bilbao.

11.00: Hinchables; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

11.00: Gastrotxiki (inscripción); ubicación: Gastrogunea.

11.30: Gastrotxiki (1º pase); ubicación: Gastrogunea.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE

12.00: CUENTACUENTOS; ubicación: Kaialde.

12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!

12.00: Pergola. Bilbainadas. LOS CHIMBEROS.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.00: Plaza Arriaga. Herri kirolak eta jolasak.

12.00: Feria de agricultores y artesanos locales, con invitación especial de Ekuador Etxea; ubicación: Triangune.

12.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.

12.00: Gastrotxiki (2º pase); ubicación: Gastrogunea.

12.30: Txikigune: Taller de algodón de azúcar; ubicación: Teilape Gunea.

12.30: Taller de pintar la txosna con la ilustradora Histerika; ubicación: Piztiak.

12.30: Kolore taller de arte: Ruleta de los cuerpos diversos); ubicación: Txinparta.

12.30: XII carrera infantil de motos Molto; ubicación: Moskotarrak.

12.30 Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13.00: Altxapoteo con Kittu, desde Bira; ubicación: Altxaporrue.

13.00: Taller infantil: Tutti Fruitti; ubicación: Uribarri.

13.00: Euskal txiki txokoa; ubicación: Euskalgune.

13.00: TEA y GAL; ubicación: Kranba!

13.00: Marianito prestaketa; ubicación: Algara.

13.15: Concurso gastronómico. Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Dr BALTZ; ubicación: Euskalgune.

14.00: Trivial feminista; ubicación: Kaskagorri.

14.00: Concurso gastronómico. Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

14.30: Comida feminista; ubicación: Askapeña.

14.30: Plaza Santiago. Comida con Bertsolaris. NEREA ELUSTONDO eta GORKA PAGONABARRAGA).

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.

15.00: Altxabazkaria; ubicación: Altxaporrue.

15.00: Lurra eguneko bazkaria; ubicación: Eguzkizaleak.

15.00: Bazkari feminista transmaribibolloa; ubicación: Kaskagorri.

15.30: Musika emanaldia; ubicación: Algara.

16.00: X edición del campeonato de basket 3x3 Aste Nagusia (adultos); ubicación: Plaza Arriaga.

16.30: KITTU; ubicación: Kaialde.

16.30: ORLIS PINEDA; ubicación: Askapeña.

16.30: Subida popular de piraguas; ubicación: Itsasmuseum.

17.00: Danzas del mundo; ubicación: Zaratas.

17.00: Sobremesa con ANDONI OLLOKIEGI; ubicación: Altxaporrue.

17.00: Pasacalles musical; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

17.00: KONPARTSAKIDETU! Construye tu txosna; ubicación: Plaza Arriaga.

17.00: Trabesti showa: Xarma, Albina, Divina eta Yogurinha; ubicación: Kaskagorri.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

18.00: Elektrotxorongo elektrotxaranga; ubicación: Eguzkizaleak.

18.00: Travestipoteo; ubicación: Pinpilinpauxa.

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

18.30: Espectáculo bertso-poético: Grupo creativo colectivo LOKATZ LOREAK; ubicación: Txinparta.

19.00: Bailes de romería con Sigi-Saga; ubicación: Piztiak + Kranba!

19.00: Poteo con la charanga Dizkobolo; ubicación: Altxaporrue.

19.00: XATIRO; ubicación: Hontzak.

19.00: Pasacalles y reparto de la Mosca y la Campana; ubicación: Pa...Ya!

19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. SALBATZAILE (Castaños)

19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

19.30: THE COWBOY; ubicación: Tintigorri.

19.30: Batalla de bailes; ubicación: Moskotarrak.

20.00: Sala Bilborock. XXXVIII. Muestra de Metal Pop-rock: MERIDIAN (Rock alternativo) / CLARA CORRAL & The Cute Canallas (Pop Rock)

20.00: Sin trampa y sin autotune. Gogorregi.

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00: MALACOPA; ubicación: Zaratas.

20.00: Zumba; ubicación: Kaixo.

20.00: Gazte txanda transmaribibolloaren hasiera; ubicación: Kaskagorri.

20.00: EUSKAL ROCKMERIA; ubicación: Teilape Gunea.

20.00: Turno solidario; ubicación: Pinpilinpauxa.

20.00: Turno de los miembros de la Fundación Síndrome de Down por la integración y la igualdad en Aste Nagusia; ubicación: Moskotarrak.

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. LA FANIA

20.30: FOLK RIPPERS; ubicación: Kaixo.

20.30: ENBATA LORADE; ubicación: Uribarri.

20.30: THE GREAT PRETENDERS: Tributo a Queen; ubicación: Aixeberri.

20.30: ALTXAPORRU ERROMERIA; ubicación: Euskalgune.

20.30: Iglesia de la Encarnación. ENSEMBLE KURAIA «DESDE EL BARROCO AL SIGLO XX» (Flauta, clarinete, violín, chelo y piano)

20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

21.00: GUILLOTINA; ubicación: Askapeña.

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22:30: Fuegos Artificiales. XXXIII. Concurso Internacional Villa de Bilbao. Pirotecnia ARTEFOGO (Galicia)

23.00: DJ Broken Bones; ubicación: Zaratas.

23.00: KRESALA; ubicación: Kaialde.

23.00: IRAULTZA erromeria; ubicación: Uribarri.

23.00: ZIRKINIK BEZ; ubicación: Kulturgune.

23.00: DJ QUITAPENAS COLECTIVA; ubicación: Kranba!

23.00: MANOLO KABEZABOLO; ubicación: Askapeña.

23.00: TXALAINAK; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: XIBEROOTS+ BAD SOUND; ubicación: Algara.

23.30: ASIER BILBAO. Gogorregi

23.30: Plaza Nueva. MERCEDES PEÓN (Galicia: Folk)

23.30: Pergola. NOCHE DE BOLEROS «BALADAS Y BOLEROS CON GUILLERMO GARMENDIA».

23.30: Abandoibarra. BILBOKO ORKESTRA SINFONIKOA + MOCEDADES

23.30: BON MEDICINE: Tributo a Bon Jovi; ubicación: Aixeberri.

23.45: UNHOLY COVERS; ubicación: Tintigorri.

00.00: Parque Europa. ROZALEN.

00.00: MASTA QUBA; ubicación: Piztiak.

00.00: Noche reggae: DJ SUSTRAI SISTER; ubicación: Txinparta.

00.00: BIDEAN erromeria; ubicación: Kaixo.

00.30: AINHOA CANTALAPIEDRA; ubicación: Pinpilinpauxa.

01.00: ANIS GUATEQUE; ubicación: Kranba!

01.00: DJ Ibai Sánchez; ubicación: Gogorregi.

01.00: DJ Iranjaiser; ubicación: Euskalgune.

02.00: DJ La Presidenta del Flow; ubicación: Zaratas.

02.00: DJ QUITAPENAS COLECTIVA; ubicación: Kranba!

02.00: DJ DENZ; ubicación: Algara.

02.30: Erromeria gaua; ubicación: Teilape Gunea.

03.00: DJ ISMA; ubicación: Kaixo.

