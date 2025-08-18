El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Programa de Aste Nagusia este martes 19 de agosto de 2025

Consulta las actividades organizadas por el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak para esta jornada

A.M.

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:00

Este es el programa de Aste Nagusia para este martes 19 de agosto de 2025. Incluye las actividades diarias programadas por el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak, además de los horarios y protagonistas de los fuegos artificiales y los conciertos.

Martes 19

10.00: Diana de txistularis y txupin. Plaza Arriaga.

10.00: Campeonato de ajedrez: Random chess y anti-ajedrez; ubicación: Tintigorri.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: tortilla de patata.

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Competición de rana por parejas; ubicación: Euskalgune.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE

11.30: Plaza Santiago. Concierto Banda Municipal de txistularis de Bilbao.

12.00: Pergola. Bilbainadas. GAU PASA.

12.00: Photocall/Taller de chapas; ubicación: Zaratas.

12.00: Fiesta de la espuma y juegos de agua; ubicación: Kulturgune.

12.00: Juegos de madera; ubicación: Kaialde.

12.00: Talleres infantiles; ubicación: Kaixo.

12.00: Ogi tailerra; ubicación: Algara.

12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!

12.00: KONPARTSAKIDETU! Actuación de kalejira; ubicación: Gastrogunea.

12.00: Taller de cerámica; ubicación: Hontzak.

12.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

12.30: Taller de slime; ubicación: Pa...ya!

12.30: Escalada bilbaína; ubicación: Askapeña

12.30: Bertso-potea (txosnagunean); ubicación: Algara.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK

13.00: Plaza Santiago. Bertsolaris.

13.00: Taller de salsa y bachata: Escuela de baile Tumbao; ubicación: Piztiak + Kranba!

13.00: Vermut poeta: EL CLUB DE LA POETAS VIVAS; ubicación: Txinparta.

13.00: Euskal txiki txokoa; ubicación: Euskalgune.

13.00: Senideen kontzentra; ubicación: Txori Barrote.

13.15: Concurso gastronómico. Inicio de la entrega de tortillas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: WESTFALIA TXOU SYSTEM; ubicación: Euskalgune.

14.00: Torneo popular de waterpolo; ubicación: Ripa.

14.00: Bertso bazkaria; ubicación: Algara.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de tortillas; ubicación: Gastrogunea.

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.

15.00: Bazkaria senideekin; ubicación: Txori Barrote.

15.00: XXVII. Mus Txapelketa. Izen ematea Abante txosnan abuztuaren 16tik, 128 bikote osatu arte; ubicación: Hor Dago Abante!

15.00: Concurso gastronómico. Reparto de premios: Tortilla de patatas; ubicación: Areatza.

16.00: Bilboko Aste Nagusiko Bertsolari Gazteen VI. Sariketa; ubicación: Algara.

17.00: Taller de percusión; ubicación: Zaratas.

17.00: Taller de rap cultural + concurso popular de Free style; ubicación: Plaza Arriaga.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

17.30: Discofiesta; ubicación: Kaialde.

17.30: Bertso poteoa; ubicación: Zazpikaleak.

17.30: Marra Zikinak - Reyerta de rayadorxs; ubicación: Kranba!

18.00: Música clásica: EA LAUKOTEA; ubicación: Hontzak.

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

18.30: Chocolatada; ubicación: Pa...Ya!

19.00: AIAMA; ubicación: Txinparta.

19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. GAZTEDI (Santutxu)

19.00: PANDEMOLDIUM; ubicación: Uribarri.

19.00: A LITTLE BEAT; ubicación: Askapeña.

19.00: Mosko karaoke; ubicación: Moskotarrak.

19.30: Poteo musical de mujeres*; ubicación: Pa...Ya!

19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

20:00: Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-Rock: FLOR Y TROL (Pop&troll) / THE DALTONICS (Pub Rock Garaje)

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era. ¡Trae tu traje de euskal dantzak!

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. JOSELU ANAIAK

20.30: Iglesia de la Encarnación. IRAGANA BETIKOTZEN LAUKOTEA (Txistu, piano, viola y soprano)

20:30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

20.30: ZIZTADA & RLANTZ; ubicación: Aixeberri.

20.30: SEMBRANDO KAOS; ubicación: Kulturgune.

20.30: 2º Concurso de baile de Aste Nagusia; ubicación: Triangune.

21.00: SINNER RAGE; ubicación: Uribarri.

21.00: MALAKOPA; ubicación: Askapeña.

21:15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle. (página 30)

22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII. Concurso Internacional Villa de Bilbao. KUMA FIREWORKS (Canadá).

23.00: DJ HAMAHIRU; ubicación: Kaialde.

23.00: HILOTZ; ubicación: Uribarri.

23.00: KAPARRAK; ubicación: Kulturgune.

23.00: BARÓN ROJO; ubicación: Gogorregi.

23.00: ADUR; ubicación: Kranba!

23.00: Ziliux, Beñat e Imanol; ubicación: Askapeña.

23.00: EIRE; ubicación: Euskalgune.

23.00: DEBRASS BAND; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: ITHAKA + TOC; ubicación: Algara.

23:30: Plaza Nueva. REBECA RODS & BLACK LIGHT GOSPEL (Madrid)

23:30: Pergola. MARIACHI IMPERIAL ELEGANCIA MEXICANA.

23.30: Abandoibarra. BANDA MUNICIPAL DE BILBAO Y SOROTAN BELE.

23.30: BENGO; ubicación: Aixeberri.

23.30: EUSKOPRINCESS; ubicación: Kaskagorri.

23.45: DETOMEITOS; ubicación: Tintigorri.

00.00: Noche DJ: SAUGGA DJ; ubicación: Txinparta.

00.00: INOREN ERO NI; ubicación: Kranba!

00.30: ROSA LOPEZ; ubicación: Pinpilinpauxa.

00.45: GANIBET; ubicación: Kulturgune.

01.00: FEAR CROWD; ubicación: Uribarri.

01.00: La Fulana DJ; ubicación: Euskalgune.

01.15 horas: ZEKER; ubicación: Kaskagorri.

02.00: KRIMEN Y CASTIGO; ubicación: Piztiak.

02.00: DJ TRONIS, LAMIA MARI y Dj PUÑALES; ubicación: Kranba!

02.00: DJ La Presidenta del Flow; ubicación: Zaratas.

02.30: DJ Bull; ubicación: Pa...Ya!

También puedes consultar el programa del resto de días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo accesorio estrella en la barra de las txosnas de Aste Nagusia que sustituye a las cuerdas de plástico
  2. 2

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  3. 3

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  4. 4

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  5. 5

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  6. 6 11 arrestos y 60 denuncias en la segunda noche de Aste Nagusia
  7. 7 Álvaro Garrido sale de la mina
  8. 8 Qué es y cómo conseguir el IMEI, el código que pide la Policía para denunciar si te roban el móvil en Aste Nagusia
  9. 9

    El debut soñado de Robert Navarro: marca a los 14 minutos y limpia la bota a Nico Williams
  10. 10 Una persona resulta herida en un accidente entre un camión y un turismo en Zamudio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Programa de Aste Nagusia este martes 19 de agosto de 2025

Programa de Aste Nagusia este martes 19 de agosto de 2025