Programa de Aste Nagusia este martes 19 de agosto de 2025 Consulta las actividades organizadas por el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak para esta jornada

Este es el programa de Aste Nagusia para este martes 19 de agosto de 2025. Incluye las actividades diarias programadas por el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak, además de los horarios y protagonistas de los fuegos artificiales y los conciertos.

Martes 19

10.00: Diana de txistularis y txupin. Plaza Arriaga.

10.00: Campeonato de ajedrez: Random chess y anti-ajedrez; ubicación: Tintigorri.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: tortilla de patata.

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Competición de rana por parejas; ubicación: Euskalgune.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE

11.30: Plaza Santiago. Concierto Banda Municipal de txistularis de Bilbao.

12.00: Pergola. Bilbainadas. GAU PASA.

12.00: Photocall/Taller de chapas; ubicación: Zaratas.

12.00: Fiesta de la espuma y juegos de agua; ubicación: Kulturgune.

12.00: Juegos de madera; ubicación: Kaialde.

12.00: Talleres infantiles; ubicación: Kaixo.

12.00: Ogi tailerra; ubicación: Algara.

12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!

12.00: KONPARTSAKIDETU! Actuación de kalejira; ubicación: Gastrogunea.

12.00: Taller de cerámica; ubicación: Hontzak.

12.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

12.30: Taller de slime; ubicación: Pa...ya!

12.30: Escalada bilbaína; ubicación: Askapeña

12.30: Bertso-potea (txosnagunean); ubicación: Algara.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK

13.00: Plaza Santiago. Bertsolaris.

13.00: Taller de salsa y bachata: Escuela de baile Tumbao; ubicación: Piztiak + Kranba!

13.00: Vermut poeta: EL CLUB DE LA POETAS VIVAS; ubicación: Txinparta.

13.00: Euskal txiki txokoa; ubicación: Euskalgune.

13.00: Senideen kontzentra; ubicación: Txori Barrote.

13.15: Concurso gastronómico. Inicio de la entrega de tortillas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: WESTFALIA TXOU SYSTEM; ubicación: Euskalgune.

14.00: Torneo popular de waterpolo; ubicación: Ripa.

14.00: Bertso bazkaria; ubicación: Algara.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de tortillas; ubicación: Gastrogunea.

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.

15.00: Bazkaria senideekin; ubicación: Txori Barrote.

15.00: XXVII. Mus Txapelketa. Izen ematea Abante txosnan abuztuaren 16tik, 128 bikote osatu arte; ubicación: Hor Dago Abante!

15.00: Concurso gastronómico. Reparto de premios: Tortilla de patatas; ubicación: Areatza.

16.00: Bilboko Aste Nagusiko Bertsolari Gazteen VI. Sariketa; ubicación: Algara.

17.00: Taller de percusión; ubicación: Zaratas.

17.00: Taller de rap cultural + concurso popular de Free style; ubicación: Plaza Arriaga.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

17.30: Discofiesta; ubicación: Kaialde.

17.30: Bertso poteoa; ubicación: Zazpikaleak.

17.30: Marra Zikinak - Reyerta de rayadorxs; ubicación: Kranba!

18.00: Música clásica: EA LAUKOTEA; ubicación: Hontzak.

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

18.30: Chocolatada; ubicación: Pa...Ya!

19.00: AIAMA; ubicación: Txinparta.

19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. GAZTEDI (Santutxu)

19.00: PANDEMOLDIUM; ubicación: Uribarri.

19.00: A LITTLE BEAT; ubicación: Askapeña.

19.00: Mosko karaoke; ubicación: Moskotarrak.

19.30: Poteo musical de mujeres*; ubicación: Pa...Ya!

19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

20:00: Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-Rock: FLOR Y TROL (Pop&troll) / THE DALTONICS (Pub Rock Garaje)

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era. ¡Trae tu traje de euskal dantzak!

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. JOSELU ANAIAK

20.30: Iglesia de la Encarnación. IRAGANA BETIKOTZEN LAUKOTEA (Txistu, piano, viola y soprano)

20:30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

20.30: ZIZTADA & RLANTZ; ubicación: Aixeberri.

20.30: SEMBRANDO KAOS; ubicación: Kulturgune.

20.30: 2º Concurso de baile de Aste Nagusia; ubicación: Triangune.

21.00: SINNER RAGE; ubicación: Uribarri.

21.00: MALAKOPA; ubicación: Askapeña.

21:15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle. (página 30)

22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII. Concurso Internacional Villa de Bilbao. KUMA FIREWORKS (Canadá).

23.00: DJ HAMAHIRU; ubicación: Kaialde.

23.00: HILOTZ; ubicación: Uribarri.

23.00: KAPARRAK; ubicación: Kulturgune.

23.00: BARÓN ROJO; ubicación: Gogorregi.

23.00: ADUR; ubicación: Kranba!

23.00: Ziliux, Beñat e Imanol; ubicación: Askapeña.

23.00: EIRE; ubicación: Euskalgune.

23.00: DEBRASS BAND; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: ITHAKA + TOC; ubicación: Algara.

23:30: Plaza Nueva. REBECA RODS & BLACK LIGHT GOSPEL (Madrid)

23:30: Pergola. MARIACHI IMPERIAL ELEGANCIA MEXICANA.

23.30: Abandoibarra. BANDA MUNICIPAL DE BILBAO Y SOROTAN BELE.

23.30: BENGO; ubicación: Aixeberri.

23.30: EUSKOPRINCESS; ubicación: Kaskagorri.

23.45: DETOMEITOS; ubicación: Tintigorri.

00.00: Noche DJ: SAUGGA DJ; ubicación: Txinparta.

00.00: INOREN ERO NI; ubicación: Kranba!

00.30: ROSA LOPEZ; ubicación: Pinpilinpauxa.

00.45: GANIBET; ubicación: Kulturgune.

01.00: FEAR CROWD; ubicación: Uribarri.

01.00: La Fulana DJ; ubicación: Euskalgune.

01.15 horas: ZEKER; ubicación: Kaskagorri.

02.00: KRIMEN Y CASTIGO; ubicación: Piztiak.

02.00: DJ TRONIS, LAMIA MARI y Dj PUÑALES; ubicación: Kranba!

02.00: DJ La Presidenta del Flow; ubicación: Zaratas.

02.30: DJ Bull; ubicación: Pa...Ya!

También puedes consultar el programa del resto de días.