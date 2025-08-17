Programa de Aste Nagusia este lunes 18 de agosto de 2025 Consulta las actividades organizadas por el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak para esta jornada

Este es el programa de Aste Nagusia para este lunes 18 de agosto de 2025. Incluye las actividades diarias programadas por el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak, además de los horarios y protagonistas de los fuegos artificiales y los conciertos.

Lunes 18

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: pisto.

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Casco Viejo. Pasacalles de la Banda Municipal de txistularis de Bilbao.

11.00: Hinchables; ubicación: Arriagako Atzekaldea.11.00 horas: Hinchables; ubicación: Ripa.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE.

11.00: Taller de skate; ubicación: Plaza Arriaga.

11.30: Txokos para juego libre. ubicación: Kranba!

11.00-14.00: Arenal Gastrotxiki. Taller de cocina infantil.

11.30: KONPARTSAKIDETU! Gastrotxiki (1º pase); ubicación: Gastrogunea.

12.00: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.

12.00: Taller de talo; ubicación: Kaialde.

12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!

12.00: Taller de sensibilización: Deporte y discapacidad; ubicación: Hontzak.

12.00: Euskara Ikasleen Eguna: Paella lehiaketa eta jolasak; ubicación: Algara.

12.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.

12.00: Juegos de madera de la mano de Kalaka; ubicación: Kulturgune.

12.00: KONPARTSAKIDETU! Gastrotxiki (2º pase); ubicación: Gastrogunea.

12.00: Pergola. Bilbainadas. BILBAO MAPAMUNDI.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.15: «Jone, batzuetan» filmaren aurkezpena eta marianitada NIZE taldearekin; ubicación: Kaskagorri.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

12.30: horas: Txikigune: Taller de levantamiento de piedra; ubicación: Teilape Gunea.

12.30: Taller de pulseras; ubicación: Pa...ya!

12.30: Representación El Tenderete; ubicación: Askapeña.

12.30: Entrega del gigante de Aste Nagusia; ubicación: Zabalguneko Merkatua.

13.00: Taller de tortilla de patata 100% vegetal; ubicación: Piztiak.

13.00: Taller de máscaras; ubicación: Uribarri.

13.00: Taller de música; ubicación: Kranba!

13.00: Bat, bi, hiru....festa!; ubicación: Euskalgune.

13.00: Torneo de equipos de waterpolo; ubicación: Ripa.

13:00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13:00: Plaza de Santiago. Bertsolaris.

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Vermut acústico: AINTZANE ARZAMENDI; ubicación: Txinparta.

14.00: VI premios Barullo; ubicación: Txomin Barullo.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

14.30: KSK Bazkaria; ubicación: Kaskagorri.

15.00: Euskalguneko bazkaria; ubicación: Euskalgune.15.00 horas: Euskara ikasleen bazkaria; ubicación: Algara

15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.

16.00: 3er Concurso de Skate de Aste Nagusia; ubicación: Plaza Arriaga.

16.30: Karaoke Txinparta y Piztiak; ubicación: Piztiak.16.30 horas: Karaoke ibiltaria; ubicación: Algara.

17.00: Tardeo organizado por Salseo; ubicación: Gogorregi.

17.00: Fiesta con los payasos MOTX; ubicación: Zaratas.

17.00: AixeTxiki: Tiovivo ecológico y juegos infantiles; ubicación: Aixeberri.

17.00: Hinchables; ubicación: Ripa.

17.00: Punki olimpiadas; ubicación: Hontzak.

17.00: TXORIBURU eta NAZ; ubicación: Kaskagorri.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

17.00: Bingo musikatua; ubicación: Euskalgune.

17.30: Tardear con Ana Roja; ubicación: Teilape Gunea.

18.00: Grua Carola. Tardeo DANTZ

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

18.00: Tardeo SBK; ubicación: Askapeña.

19.00: Aerobithon; ubicación: Kaialde.

19.00: KSUS BELLY; ubicación: Hontzak.

19.00: Gazte konpartsen arteko jolas poteoa; ubicación: Kaskagorri.

19.00: Plaza Nueva. Danzas vascas. GOI-ALDE (Erandio)

19.00: Sigi-saga erromeria; ubicación: Teilape Gunea.

19.00: Mosko bingo musical; ubicación: Moskotarrak.

19.00: Karaoke-poteo juvenil; ubicación: Pa...ya!

19.30: Bertsotrikikalejira (ONINTZA ENBEITA eta JON MAIA) Kalderapeko tabernatik; ubicación: Zazpikaleak.

19.30: Versiones HUGHTWO; ubicación: Tintigorri.

19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

20:00 Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-rock: LOVA LOIS(Rap kantautorea) / MAIALEN IBARRA (Euskal Pop Rock).

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. SUKAR

20:30 Iglesia La Encarnación. LES SYLVAINS «AURA SOAVE DI SEGRETI ACCENTI» (Soprano y clave)

20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.

20.30: KEPLER1; ubicación: Piztiak.

20.30: MAIRI; ubicación: Uribarri.

20.30: Dantzatu, dantzatu madarikatu!; ubicación: Euskalgune.

20.30: SWAMP STRINGBAND; ubicación: Triangune.

20.30: Cabaret Txomin; ubicación: Txomin Barullo.

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII. Concurso Internacional Villa de Bilbao. BEISEL PYROTECHNIK (Alemania).

23.30: Plaza Nueva. AGUJETAS & GUALBERTO (Andalucía: Flamenco)

23.30: Pergola. ASIER BILBAO SHOW.

23.30: Abandoibarra. COQUE MALLA.

23.00: horas: DJ Natxo; ubicación: Zaratas.

23.00: horas: Malko; ubicación: Kaialde.

23.00: TXISPAZO; ubicación: Kaixo.

23.00: EZPALAK; ubicación: Uribarri.

23.00: CHULERÍA, JODER!; ubicación: Kulturgune.

23.00: Noche de rap: AUZOKO_Uzta; ubicación: Kranba!

23.00: Jarrera: Lilakk & Skiat; ubicación: Askapeña.

23.00: APOTHEKE; ubicación: Euskagune.

23.00: KALAMO KURRENTE; ubicación: Triangune.

23.00: SOMAK; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: MARTE LASARTE + LUKIEK; ubicación: Algara.

23.30: AKERBELTZ erromeria; ubicación: Aixeberri.

23.30: SUKENA; ubicación: Kaskagorri.

23.45: MI HERMANA CORINA; ubicación: Tintigorri.

00.00: Noche de DJ: LAS GEMELAS DE SWEET VALLEY; ubicación: Txinparta.

00.15: NO KONFORME; ubicación: Kulturgune.

00.30: SPARTAK DEMENTZIALA; ubicación: Kranba!

00.30: YURENA; ubicación: Pinpilinpauxa.

00.30: Noche de rock; ubicación: Teilape Gunea.

01.00: DJ SAUGGA; ubicación: Piztiak.

01.00 : HERIO; ubicación: Kaixo.

01.00: Reimy DJ; ubicación: Euskalgune.

01.00: AMOOMA; ubicación: Triangune.

02.00: DJ IXXILA; ubicación: Kranba!

02.15: DJ Zatzaz; ubicación: Kultugune.

03:00: DJ SORGINTXUAK; ubicación: Kaixo.

