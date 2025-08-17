Programa de Aste Nagusia este lunes 18 de agosto de 2025
Consulta las actividades organizadas por el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak para esta jornada
A.M.
Domingo, 17 de agosto 2025, 18:00
Este es el programa de Aste Nagusia para este lunes 18 de agosto de 2025. Incluye las actividades diarias programadas por el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak, además de los horarios y protagonistas de los fuegos artificiales y los conciertos.
Lunes 18
10.00: Diana de txistularis y txupin.
10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: pisto.
11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.
11.00: Casco Viejo. Pasacalles de la Banda Municipal de txistularis de Bilbao.
11.00: Hinchables; ubicación: Arriagako Atzekaldea.11.00 horas: Hinchables; ubicación: Ripa.
11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE.
11.00: Taller de skate; ubicación: Plaza Arriaga.
11.30: Txokos para juego libre. ubicación: Kranba!
11.00-14.00: Arenal Gastrotxiki. Taller de cocina infantil.
11.30: KONPARTSAKIDETU! Gastrotxiki (1º pase); ubicación: Gastrogunea.
12.00: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.
12.00: Taller de talo; ubicación: Kaialde.
12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!
12.00: Taller de sensibilización: Deporte y discapacidad; ubicación: Hontzak.
12.00: Euskara Ikasleen Eguna: Paella lehiaketa eta jolasak; ubicación: Algara.
12.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.
12.00: Juegos de madera de la mano de Kalaka; ubicación: Kulturgune.
12.00: KONPARTSAKIDETU! Gastrotxiki (2º pase); ubicación: Gastrogunea.
12.00: Pergola. Bilbainadas. BILBAO MAPAMUNDI.
12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.
12.15: «Jone, batzuetan» filmaren aurkezpena eta marianitada NIZE taldearekin; ubicación: Kaskagorri.
12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.
12.30: horas: Txikigune: Taller de levantamiento de piedra; ubicación: Teilape Gunea.
12.30: Taller de pulseras; ubicación: Pa...ya!
12.30: Representación El Tenderete; ubicación: Askapeña.
12.30: Entrega del gigante de Aste Nagusia; ubicación: Zabalguneko Merkatua.
13.00: Taller de tortilla de patata 100% vegetal; ubicación: Piztiak.
13.00: Taller de máscaras; ubicación: Uribarri.
13.00: Taller de música; ubicación: Kranba!
13.00: Bat, bi, hiru....festa!; ubicación: Euskalgune.
13.00: Torneo de equipos de waterpolo; ubicación: Ripa.
13:00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.
13:00: Plaza de Santiago. Bertsolaris.
13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.
13.30: Vermut acústico: AINTZANE ARZAMENDI; ubicación: Txinparta.
14.00: VI premios Barullo; ubicación: Txomin Barullo.
14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.
14.30: KSK Bazkaria; ubicación: Kaskagorri.
15.00: Euskalguneko bazkaria; ubicación: Euskalgune.15.00 horas: Euskara ikasleen bazkaria; ubicación: Algara
15.00: Arenal. Certamen gastronómico. Entrega de premios.
16.00: 3er Concurso de Skate de Aste Nagusia; ubicación: Plaza Arriaga.
16.30: Karaoke Txinparta y Piztiak; ubicación: Piztiak.16.30 horas: Karaoke ibiltaria; ubicación: Algara.
17.00: Tardeo organizado por Salseo; ubicación: Gogorregi.
17.00: Fiesta con los payasos MOTX; ubicación: Zaratas.
17.00: AixeTxiki: Tiovivo ecológico y juegos infantiles; ubicación: Aixeberri.
17.00: Hinchables; ubicación: Ripa.
17.00: Punki olimpiadas; ubicación: Hontzak.
17.00: TXORIBURU eta NAZ; ubicación: Kaskagorri.
17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!
17.00: Bingo musikatua; ubicación: Euskalgune.
17.30: Tardear con Ana Roja; ubicación: Teilape Gunea.
18.00: Grua Carola. Tardeo DANTZ
18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.
18.00: Tardeo SBK; ubicación: Askapeña.
19.00: Aerobithon; ubicación: Kaialde.
19.00: KSUS BELLY; ubicación: Hontzak.
19.00: Gazte konpartsen arteko jolas poteoa; ubicación: Kaskagorri.
19.00: Plaza Nueva. Danzas vascas. GOI-ALDE (Erandio)
19.00: Sigi-saga erromeria; ubicación: Teilape Gunea.
19.00: Mosko bingo musical; ubicación: Moskotarrak.
19.00: Karaoke-poteo juvenil; ubicación: Pa...ya!
19.30: Bertsotrikikalejira (ONINTZA ENBEITA eta JON MAIA) Kalderapeko tabernatik; ubicación: Zazpikaleak.
19.30: Versiones HUGHTWO; ubicación: Tintigorri.
19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.
20:00 Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-rock: LOVA LOIS(Rap kantautorea) / MAIALEN IBARRA (Euskal Pop Rock).
20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.
20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. SUKAR
20:30 Iglesia La Encarnación. LES SYLVAINS «AURA SOAVE DI SEGRETI ACCENTI» (Soprano y clave)
20.30: Plaza Arriaga. Toro de fuego.
20.30: KEPLER1; ubicación: Piztiak.
20.30: MAIRI; ubicación: Uribarri.
20.30: Dantzatu, dantzatu madarikatu!; ubicación: Euskalgune.
20.30: SWAMP STRINGBAND; ubicación: Triangune.
20.30: Cabaret Txomin; ubicación: Txomin Barullo.
21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.
22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII. Concurso Internacional Villa de Bilbao. BEISEL PYROTECHNIK (Alemania).
23.30: Plaza Nueva. AGUJETAS & GUALBERTO (Andalucía: Flamenco)
23.30: Pergola. ASIER BILBAO SHOW.
23.30: Abandoibarra. COQUE MALLA.
23.00: horas: DJ Natxo; ubicación: Zaratas.
23.00: horas: Malko; ubicación: Kaialde.
23.00: TXISPAZO; ubicación: Kaixo.
23.00: EZPALAK; ubicación: Uribarri.
23.00: CHULERÍA, JODER!; ubicación: Kulturgune.
23.00: Noche de rap: AUZOKO_Uzta; ubicación: Kranba!
23.00: Jarrera: Lilakk & Skiat; ubicación: Askapeña.
23.00: APOTHEKE; ubicación: Euskagune.
23.00: KALAMO KURRENTE; ubicación: Triangune.
23.00: SOMAK; ubicación: Teilape Gunea.
23.00: MARTE LASARTE + LUKIEK; ubicación: Algara.
23.30: AKERBELTZ erromeria; ubicación: Aixeberri.
23.30: SUKENA; ubicación: Kaskagorri.
23.45: MI HERMANA CORINA; ubicación: Tintigorri.
00.00: Noche de DJ: LAS GEMELAS DE SWEET VALLEY; ubicación: Txinparta.
00.15: NO KONFORME; ubicación: Kulturgune.
00.30: SPARTAK DEMENTZIALA; ubicación: Kranba!
00.30: YURENA; ubicación: Pinpilinpauxa.
00.30: Noche de rock; ubicación: Teilape Gunea.
01.00: DJ SAUGGA; ubicación: Piztiak.
01.00 : HERIO; ubicación: Kaixo.
01.00: Reimy DJ; ubicación: Euskalgune.
01.00: AMOOMA; ubicación: Triangune.
02.00: DJ IXXILA; ubicación: Kranba!
02.15: DJ Zatzaz; ubicación: Kultugune.
03:00: DJ SORGINTXUAK; ubicación: Kaixo.
También puedes consultar el programa del resto de días.
