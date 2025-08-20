Programa de Aste Nagusia este jueves 21 de agosto de 2025 Consulta las actividades organizadas por el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak para esta jornada

Este es el programa de Aste Nagusia para este jueves 21 de agosto de 2025. Incluye las actividades diarias programadas por el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak, además de los horarios y protagonistas de los fuegos artificiales y los conciertos.

Jueves 21

10.00: Diana de txistularis y txupin.

10.00: Campeonato de ajedrez: Torneo interescolar; ubicación: Atxuriko Kantxak.

10.30: Arenal. Certamen gastronómico. Inscripción: sukalki.

11.00: Museo de pasos. Pasacalles de gigantes y cabezudos con gaiteros y txistularis.

11.00: Arenal. Cata de Vino Hazi.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE

12.00: Arenal. Recepción de las Txupineras.

12.00: Taller de arte exploratorio con Eurie Cierbide; ubicación: Piztiak.

12.00: Photocall/Taller de calcamonías; ubicación: Zaratas.

12.00: Fiesta de la espuma y juegos de agua; ubicación: Kulturgune.

12.00: Taller de chapa digital; ubicación: Kaialde.

12.00: Disko txiki; ubicación: Kaixo.

12.00: Txanpon baten truke: Txintxeta, Klipa eta Txorroskilo pailazoak; ubicación: Algara.

12.00: Rocódromo; ubicación: Kranba!

12.00: Taller de fondant; ubicación: Hontzak.

12.00: Concurso de rubik; ubicación: Moskotarrak.

12.00: Casco Viejo. Pasacalles de la Banda Municipal de txistularis de Bilbao.

12.00: Pergola. Bilbainadas. 5 BILBAINOS.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.00: Plaza Arriaga. Herri kirolak eta jolasak.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

12.30: Txikigunea: Buruarinen tailerra; ubicación: Teilape Gunea.

12.30: Pinta caras; ubicación: Pa...Ya!

12.30: Txotxongilo tailerra; ubicación: Kaskagorri.

12.30: Papiroflexia antimilitarista; ubicación: Triangune.

12.30: Taller de chapas: Palestina; ubicación: Askapeña.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13.00: Euskal txiki txokoa; ubicación: Euskalgune.

13.00: Plaza Santiago. 13.00 horas: Bertso saioa IXONE ASATEGI, ELI PAGOLA eta ONINTZA ENBEITArekin

13.00: Sukalki solidario: Aspanovas; ubicación: Uribarri.

13.00: Bilbo Hiria Irratiaren zuzeneko emanaldia; ubicación: Algara.

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas del concurso; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Obra de teatro humor feminista: LA GATA EN EL TEJADO; ubicación: Txinparta.

13.30: HIRUNDA; ubicación: Euskalgune.

14.00: Euskara saria; ubicación: Hau Pittu Hau.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

14.30: Comida internacionalista; ubicación: Askapeña.

14.30: Atzekaldeko konpartsen bazkaria; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

15.00: Euskaraz Bizi eguneko bazkaria; ubicación: Hau Pittu Hau.

15.00 Arenal. Certamen Gastronómico. Entrega de premios.

15.30: Juegos de agua interkonpartsas; ubicación: Ripa.

16.00: Podcast en directo con Dale Punki Dale; ubicación: Piztiak.

16.30: VENENO INMORTAL; ubicación: Askapeña.

17.00: Juegos reunidos; ubicación: Zaratas.

17.00: Txulalai; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

17.00: Sardinada; ubicación: Gogorregi.

17.00: KONPARTSAKIDETU! Taller de pasacalles; ubicación: Kulturgune.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

17.30: Gotx elektrotxaranga; ubicación: Hau Pittu Hau.

18.00: MIRIAM LUJUA; ubicación: Pitziak.

18.00: Batucada REPERKUSIÓN FEMINISTA; ubicación: Txinparta.

18.00: Tardeo; ubicación: Kaialde.

18.00: Pasacalles musical de Arriaga Atzekaldea; ubicación: Arriagako Atzekaldea.

18.00: EDU ZARDOYA (concierto acústico); ubicación: Triangune.

18.00: Plaza Arriaga. Homenaje a la ikurriña.

18.00: Moskotardeo; ubicación: Moskotarrak.

19.00: Txaranga Ustekabe. Gogorregi.

19.00: Tardeo y jaleo!: DJ CURRUSCU; ubicación: Txinparta.

19.00: Tardeo TXARLI; ubicación: Zaratas.

19.00: ZAUNKA; ubicación: Hontzak.

19.00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. ALKARTASUNA (Bermeo)

19.30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

19.30: Concentración de salseros de la mano de Salsoraya; ubicación: Kulturgune.

19.30: Tardear con Ana Roja; ubicación: Teilape Gunea.

20.00: Sala Bilborock. XXXVIII Muestra Metal Pop-rock: SAMOAH (Pop-Rock alternativo) / REELER (Indie Rock alternativo)

20.00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00: VULCANIZADAS (concierto acústico); ubicación: Triangune.

20.00: Bilbo Kantari; ubicación: La Bolsa Eraikina.

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. MUXUTRUK

20.30: Iglesia de la Encarnación. NORTHERN CELLOS «VIOLONCHELOS DE PELÍCULA» (Chelos acústicos y batería)

20.30: BORROKA BAI, SEÑORAK ERE BAI; ubicación: Piztiak.

20.30: XXVII concurso de feos; ubicación: Moskotarrak.

20.30: THE USKI'S; ubicación: Aixeberri.

20.30: LOS TRES; ubicación: Askapeña.

20.30 Plaza Arriaga. Toro de fuego.

21.00: ALARMA MOREA; ubicación: Pa...Ya!

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22.30 Fuegos Artificiales. XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao. FÊTES ET FEUX PRESTATIONS (Francia)

23.00: Tributo a Fito. Gogorregi.

23.00: DJ Esther; ubicación: Piztiak.

23.00: Fiesta de los 80-90; ubicación: Zaratas.

23.00: DJ Bull; ubicación: Kulturgune.

23.00: MIKOSIS; ubicación: Euskalgune.

23.00: Transmaribibollo gaua (DJ Bekunia + DJ Roulette); ubicación: Teilape Gunea.

23.00: DANDY FEVER; ubicación: Kranba!

23.00: STEADY ROCKETS + AKATZ; ubicación: Algara.

23.15: BSRT Kølektiv; ubicación: Askapeña.

23.30: Plaza Nueva. XABI ABURRUZAGA (Euskadi: Folk)

23.30: Pergola. NOCHE DE HABANERAS CON LOS CHIMBEROS.

23.30: Abandoibarra. ALCALA NORTE

00.00: Parque Europa. GATIBU GAZTEA GAUA.

00.00: Noche DJ: DJ KENE & DJ KUKU; ubicación: Txinparta.

00.00: PARABELLUM; ubicación: Pa...Ya!

00.30: TURISTA SUECA; ubicación: Pinpilinpauxa.

00.30: NATTY BO; ubicación: Kranba!

01.00: Sopas de ajos de Jose; ubicación: Hontzak

01.00: ATTURRI; ubicación: Euskalgune.

01.00: Ziliux y Beñat; ubicación: Askapeña.

01.30: ODEI BARROSO; ubicación: Kaskagorri.

02.00: PANTX RECORDS SELEKTOREAK; ubicación: Kranba!

02.00: DJ Elepunto; ubicación: Algara.

03.00: BOLOA; ubicación: Kaskagorri.

05.30: Iranjaise DJ; ubicación: Kaskagorri.

También puedes consultar el programa del resto de días.