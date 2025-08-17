Programa de Aste Nagusia este domingo 17 de agosto de 2025 Consulta las actividades organizadas por el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak para esta jornada

A.M. Domingo, 17 de agosto 2025, 00:46 Comenta Compartir

Este es el programa de Aste Nagusia para este domingo 17 de agosto de 2025. Incluye las actividades diarias programadas por el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak, además de los horarios y protagonistas de los fuegos artificiales y los conciertos.

Domingo 17

10:00: Diana de txistularis y txupin. Plaza Arriaga.

10.00: Turno solidario: Ibilaldia 2026 Bilbon; ubicación: Aixeberri.

10.00: Campeonato de ajedrez: simultáneas y a ciegas; ubicación: Tintigorri.

10.00: Concurso de goitiberas; ubicación: Zabalbide Kalea.

10.30: Exhibición del juego de mesa Blood Bowl; ubicación: Teilape Gunea.

10.30: XII Open Magic: Inscripción, partidas de cartas Pokemon y juegos de mesa; ubicación: Aixeberri.

10.30: Concurso gastronómico. Inscripción: Platos del mundo: Arroz; ubicación: Gastrogunea.

11.00: Mesa de artesanía - Asociación Novisi; ubicación: Askapeña.

11.00: Mercado Gure Lurreko Merkatua; ubicación: Gastrogunea.

11.00: Cata-Concurso «Nariz de Marijaia»; ubicación: Gastrogunea.

11.00: Museo de pasos. Salida de gigantes y cabezudos con txistularis y gaiteros.

11.00: Arenal. Cata de nariz de Mari Jaia y parrillada de bonito Hazi.

11.00-14.00: Plaza del Arriaga. Gargantua.

11.00-16.30: Parque Doña Casilda. TXIKIGUNE.

12.00: Arenal. Parrillada de hamburguesa de verduras Hazi.

12.00: Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

12.00: horas: Taller de manualidades: ¡Haz tu animal Txinpartakide!; ubicación: Txinparta.

12.00: horas: Photocall/Txiki txoko; ubicación: Zaratas.

12.00: horas: Hinchables; ubicación: Kaialde.

12.00: horas: Fiesta de la espuma (Actividad de Atzekalde - Kaixo, Pa...Ya y Kaskagorri); ubicación: Arriagako Atzekaldea.

12.00: Competición de rana; ubicación: Uribarri.

12.00: Juegos infantiles; ubicación: Pinpilinpauxa.

12.00: Taller de txalaparta; ubicación: Euskalgune.

12.00: Parrillada de verduras y hamburguesas de Eusko Label; ubicación: Gastrogunea.

12.30: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

12.30: Txikigunea: Auskalhop! Clown saioa; ubicación: Teilape Gunea.

12.30: Forró: baile brasileño; ubicación: Triangune.

13.00: Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

13.00: Plaza Santiago. Bertsolaris.

13.00: KONPARTSAKIDETU! Taller de goitibeheras; ubicación: San Antón.

13.00: Euskal txiki txokoa; ubicación: Euskalgune.

13.00: POMADA BANDA; ubicación: Kranba!

13.00: ACID SOUL; ubicación: Hontzak.

13.15: Concurso gastronómico: Inicio de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

13.30: Gu gara gu, artistak!; ubicación: Kaskagorri.

13.30: ARTABURUAK: 10º Aniversario; ubicación: Tintigorri.

14.00: Concurso gastronómico: Fin de la entrega de cazuelas; ubicación: Gastrogunea.

14.00: Concurso de tortillas; ubicación: Gogorregi.

14.30: Bihurri euskaldunen bazkaria; ubicación: Kaskagorri.

15.00: Concurso gastronómico. Reparto de premios: Platos del mundo: Arroz; ubicación: Areatza.

16.00: Magia ikuskizuna; ubicación: Kaskagorri.

16.30: Taller de historias ancestrales a ritmo de tambores; ubicación: Askapeña.

17.00: Campeonato de mus; ubicación: Gogorregi.

17.00: Marionetas TENDERETE; ubicación: Zaratas.

17.00: Mercado de colectivos sociales; ubicación: Kranba!

17.30: Taller de danza swing - Little Harlem; ubicación: Piztiak y Kranba!

17.30 : Serigrafia tailerra; ubicación: Kaskagorri

18.00: Displicentes; ubicación: Kaialde.

18.00: African Vibes Dance; ubicación: Askapeña.

18.00: Taller de swing; ubicación: Teilape Gunea.

18.00: Txalaparta; ubicación: Areatzako Kioskoa.

18.00: Moskotarde; ubicación: Moskotarrak.

18:00: Gran Vía. Desfile de la Ballena.

18.30: Salseo Salsoraya; ubicación: Zaratas.

18.30: AixeBeer; ubicación: Aixeberri.

18.30: CRAZZY JAZZERS; ubicación: Piztiak y Kranba!

19:00: Plaza Nueva. Danzas Vascas. ZERUTXU (Markina-Xemein)

19.00: Dantza plaza; ubicación: Triangune.

19:30: Txikigune-Escenario Pergola. Teatro infantil.

20:00: Sala Bilborock XXXVIII. Muestra Metal Pop-rock: LUR JOTA (Rock) / DEIEDRA Rebel Folk (Euskal Folk)

20:00: Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20.00: Master class de salsa; ubicación: Pa... Ya!

20.00: DJ Ziliuz, Mirakle y Saugga; ubicación: Askapeña.

20.00: Bingoz Bingo (Yogurina Borova eta Akrata Kristi); ubicación: Hor Dago Abante!

20.00-23.00: Plaza Circular. Verbena. EN ESENZIA

20.30: Iglesia de la Encarnación. MUSBIKA «ANTONIO GAZTAÑAGAREN BIDAIA» (Violín, viola, chelo, clave, percusión y actor)

20.30: Plaza del Arriaga. Toro de fuego.

20.30: LAS SEXPEARES; ubicación: ubicación: Aixeberri.

20.30: GAUALDEKO HASPERENA; ubicación: Kulturgune.

21.15: Plaza de la Convivencia. Teatro de calle.

22.30: Fuegos Artificiales. XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao. Pirotecnia PIROCENTER (Brasil)

23.00: ÁCIDO FOLKLÓRICO; ubicación: Piztiak.

23.00: Concierto de LOUE; ubicación: Gogorregi.

23.00 : DJ Borja Nihil; ubicación: Zaratas.

23.00: BERBA LABANAKAZ; ubicación: Kulturgune.

23.00: Noche electrónica: OBI JUAN, MONICA ELEKTRA y DJ ZABOR; ubicación: Kranba!

23.00: Ziliux y Beñat; ubicación: Askapeña.

23.00: SKABIDEAN; ubicación: Euskalgune.

23.00: Noche joven; ubicación: Teilape Gunea.

23.00: KILIKI+ MIRUA; ubicación: Algara.

23.30: Plaza Nueva. ARS NOVA NAPOLI (Italia: Folk)

23.30: Pergola. MI GRAN NOCHE.

23.30: Abandoibarra. JANUS LESTER + DUPLA

23.30: horas: NAXKER; ubicación: Kaskagorri.

23.45: VERTIGO (versiones U2); ubicación: Tintigorri.

00.00: Noche DJ: DJ EROMENA; ubicación: Txinparta.

00.30: LAS KETCHUP; ubicación: Pinpilipauxa.

01.00: DJ OPILAK; ubicación: Hontzak.

01.15: PERLATA; ubicación: Kaskagorri.

03.00: LAS TXIRONGAS DJ; ubicación: Kaskagorri.

También puedes consultar el programa del resto de días.