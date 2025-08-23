Los que ponen el 'brilli-brilli' a las fiestas

Carmen Barreiro Sábado, 23 de agosto 2025, 00:37 Comenta Compartir

Si hay una comparsa que brilla con luz propia –y la ayuda de kilos y kilos de purpurina– esa es Pinpilinpauxa. Acabar una Aste Nagusia sin que alguna parte de tu cuerpo no tenga un poquito de brillantina es prácticamente imposible. Las mariposas más populares de las fiestas de Bilbao llenan su aforo cada noche con actuaciones con más tirón muchas veces que las del programa oficial.

Por su escenario han pasado desde estrellas indiscutibles de la farándula bilbaína como La Otxoa o Las Fellini a artistas de relumbrón como Azúcar Moreno, Toreros Muertos, Tamara –la buena, buenísima, evidentemente– o la eurovisiva Melody. De hecho, el anuncio de la programación musical de la 'Pinpi' es uno de los momentos más esperados de la Semana Grande.

Pero, claro, no solo de grandes estrellas vive la comparsa de la brillantina. Su gente, los de toda la vida, también han hecho sus pinitos en el mundo de la actuación «con bastante éxito de crítica y público», bromea Izaskun Pineda, txupinera en 2023. Recuerda un 'Full Monty' «memorable» y un 'play back' «de categoría», protagonizado por su mellizo, Josu, Roberto Agustín y Gaizka Lombardero, que es el que ilustra este reportaje.

«Esta foto tiene por lo menos 35 años, pero ya ves que estamos igualitos. Finos, finos...», se ríe Roberto, micrófono en mano, mientras posa para la fotógrafa mirando al horizonte. A su lado, Gaizka se remanga la camiseta y Josu intenta ponerle toda la actitud para clavar la pose. Ha pasado mucho tiempo entre una imagen y la otra, pero el buen rollo y «el pelazo» han sobrevivido intactos. Por muchos años más de brilli-brilli.