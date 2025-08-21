El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Abraham Santacruz, Thania Gil y Saray Castro se retocan el maquillaje antes de actuar.

Abraham Santacruz, Thania Gil y Saray Castro se retocan el maquillaje antes de actuar. Jordy Alemany

Pecados entre bambalinas

EL CORREO se adentra en uno de los musicales que han ocupado la cartelera de Aste Nagusia para empaparse de su magia antes de salir a escena

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:50

Todo artista tiene su ritual antes de salir a escena. El de Thania Gil es echarse colonia en la nuca. Dice que le aporta frescor ... y tranquilidad. Saray Castro se perfuma y reza un padrenuestro y Abraham Santacruz calienta la voz y piensa en positivo. Son tres de los seis artistas que dan vida al musical 'Pecados: el cabaret de la carne', una de las muchas propuestas culturales que nutren la cartelera del Euskalduna en esta Aste Nagusia. ¿Pero cómo es un musical? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles sus secretos? EL CORREO se adentra en su organización para conocer de primera mano los momentos previos a que se abra el telón. Lo que no se ve. Y es que los musicales se han convertido en una de las propuestas culturales más demandadas por parte del público durante la Semana Grande. La oferta es amplísima y abarca obras para todas las edades.

