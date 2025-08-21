Para volver al teatro

En 'Querida Agatha Christie', Agatha pasa la noche en vela en el Hotel Taoro de Tenerife. Durante un tiempo, la escritora recibía cuidados psiquiátricos y ... en febrero de 1927 convalecía en Canarias. La amarga ruptura con su marido y la pérdida de su madre le han hecho mella. En la habitación va a ingerir un veneno.

'Querida Agatha Christie' Autor: Juan Carlos Rubio (colabora Luis Miguel Serrano).

Escenógrafos: Leticia Gañán, Curt Allen Wilmer.

Música y diseño: Miguel Linares.

Intérpretes: Carmen Morales y Juan Meseguer.

Campos: Del 18 al 21 de agosto.

Aparece don Benito, un isleño apellidado Pérez Galdós (1843-1920). Su visita, de la que presume el Gran Hotel Taoro en su lista de usuarios ilustres, dificulta el macabro plan. El encuentro pasa de la tensión por lo inesperado al gesto amable de plegarle la chaqueta al escritor, ciego, y sincerarse. La vida sentimental de Benito ha sido agitada, la de Ágatha, crítica. A pesar de la edad, ella 36 años y él con 77, el oficio parece llevarles a empatizar. ¿El suicidio es la solución? ¿Y dar margen a la vida? Agatha propone un desafío casi literario: si son capaces de urdir un final para su última obra, abandonará sus planes.

Juan Carlos Rubio (Córdoba, 1967), es actor, dramaturgo ('La monja alférez'), director de teatro (en 2011 premio al mejor montaje en el XIV Certamen Nacional Garnacha de Rioja por adaptar y dirigir 'Ocasiones especiales' de Bernard Slade), director y guionista de cine y TV ('Las heridas del viento', 'Farmacia de guardia'), prolífico rastreador de temas y brillante creador de atmósferas dramáticas. 'Querida Agatha Christie' es una tragicomedia con humor, humanidad, y toques del género fantástico (se encarece no desvelar el final inesperado), A sus órdenes Carmen Morales y Juan Meseguer ('Aquí no hay quien viva'), con la edad y registros que combinan dramatismo y humor, contención y genio. Una obra de trama teatralísima, original, de diálogo intenso y muy elaborado, que reconcilia al mejor espectador con su afición.