La mascletà canadiense retumba en el cielo del Botxo

Tal y como habían prometido, los canadienses de Kima Fireworks despidieron su espectáculo por todo lo alto, con una atronadora mascletà que retumbó en el cielo bilbaíno y cortó el resuello a más de uno.

«Me han dicho que aquí se valora mucho el sonido», había confesado previamente el director artístico de la pirotecnica a EL CORREO. Su experiencia en Valencia fue, en este sentido, un grado. El estruendo puso el broche de oro a un recital bien ordenado y armonizado, en el que series largas de corazones y de otras figuras se alternaron con fuegos de colores bien empastados, sin estridencias.

