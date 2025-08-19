El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Retrasos en el metro, dirección Plentzia y Kabiezes, por una avería
La mascletà canadiense retumba en el cielo del Botxo
Maika Salguero
Fuegos artificiales | Martes

La mascletà canadiense retumba en el cielo del Botxo

E. C.

Martes, 19 de agosto 2025, 23:34

Tal y como habían prometido, los canadienses de Kima Fireworks despidieron su espectáculo por todo lo alto, con una atronadora mascletà que retumbó en el cielo bilbaíno y cortó el resuello a más de uno.

«Me han dicho que aquí se valora mucho el sonido», había confesado previamente el director artístico de la pirotecnica a EL CORREO. Su experiencia en Valencia fue, en este sentido, un grado. El estruendo puso el broche de oro a un recital bien ordenado y armonizado, en el que series largas de corazones y de otras figuras se alternaron con fuegos de colores bien empastados, sin estridencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  2. 2

    Desmantelan un campamento de manteros llegados de otras ciudades para Aste Nagusia
  3. 3 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  4. 4

    Colas en puestos de comida ilegales pese al mayor control policial en el recinto festivo
  5. 5

    La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete
  6. 6 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  7. 7 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  8. 8 Yurena abarrota Pinpilinpauxa: «He estado con chicos sin coco, pero ahora soy más exigente»
  9. 9

    La Crimea que Trump quiere regalar a Putin: una historia de tártaros, otomanos y rusos
  10. 10 180 euros de multa y el pago de costas por no devolver un Bizum de 20 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La mascletà canadiense retumba en el cielo del Botxo