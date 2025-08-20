28 figuras «clásicas» desde Galicia

Aunque no sean muy dados a participar en concursos de fuegos dada su apretada agenda, este año la pirotecnia Artefogo ha conseguido hacerle un hueco ... a Bilbao. Su director, Manuel Cernadas, afirma que a pesar de llevar unos años sin competir en la villa, ya ha captado los gustos de los vascos en cuanto a pirotecnia. «Disfrutan de los buenos disparos, gusta la contundencia, el sonido potente».

Recién llegado de la Semana Grande donostiarra, admite estar algo cansado de los fuegos modernos -que programan los disparos de forma digital- al ser «muy parecidos unos entre otros». Por eso apuestan por traer a Bilbao un espectáculo que vuelve a las raíces de la profesión. «Pretendemos hacer un disparo más clásico, sin tanto solapamiento de material », explica. Una apuesta arriesgada para el director y que espera que el público de la villa sepa valorar: «Al final, son ellos los que dictan sentencia», admite.

La «limpieza» entre formas y los lanzamientos finos serán los elementos fundamentales del espectáculo, con el que, sobre todo, pretenden «sorprender» a los exigentes espectadores vizcaínos. 28 figuras y más de 1.400 órdenes de disparo serán las encargadas de crear la magia esta noche en el cielo de la ciudad.

Material especial

Su exhibición 'Fuego Feiticeiro' (El hechizo del fuego) busca precisamente eso, crear una atmósfera de ensueño durante los 15 minutos que dure el lanzamiento. Cernadas prefiere clasificar su pirotecnia dentro del estilo «galaico-portugués» y diferenciarse de las tendencias de Levante, sobre todo en cuanto a equipo. «Siempre solemos fabricar la mayoría de los materiales, aunque para Bilbao, por problemas con proveedores, no hemos podido crear tantos como nos gustaría. Es una pena», comenta apenado.

Lo que siempre es motivo de alegría e ilusión -y en eso coinciden todos los participantes- es el aplauso final del público. «Esa sincronía entre el que hace el trabajo y el espectador es lo que más compensa».