Otra forma de hacer política

Desde poner tragos en las txosnas hasta participar en concursos de tortilla, homenajear a las txupineras y acudir a actos institucionales. Los representantes políticos viven ... Aste Nagusia a su manera, pero todos de forma muy intensa. Porque, aunque se ralentiza, la actividad municipal no se detiene. Sin embargo, siempre queda hueco para disfrutar de las fiestas como un bilbaíno más.

EL CORREO ha querido compartir un breve rato con miembros de los cinco partidos con representación en el pleno municipal. Como todos los años, la plana mayor del PNV acudió a Gogorregi para hacer un turno tras la barra. Aitor Esteban acompañó en la faena a Juan Mari Aburto, Elixabete Etxanobe, Ana Otadui e Iñigo Ansola. Demostraron pericia al servir cañas, siempre en ángulo de 45 grados y dejando correr después la espuma.

El grupo municipal de EH Bildu al completo se da cita a media tarde en la Plaza Nueva para tomar café, organizarse y decidir quién va a cada acto. Karlos Renedo cree que es un «privilegio» vivir las fiestas desde su posición, compaginando el tiempo en las txosnas -varios son miembros de distintas comparsas- con actos oficiales en Ibaigane, el Ayuntamiento... «Te da pie a hablar con mucha gente con la que quizás no tienes tanto contacto», añade la portavoz del grupo, María del Río. «Esas charlas informales son súper importantes» apunta.

De la misma opinión es Eneko Andueza, secretario general del PSE, que ha sacado tiempo para arremangarse y poner talos en la txosna socialista, Federico Ezkerra. Pasar tiempo con la militancia y saludar a simpatizantes es fundamental, otra forma, en fin, de hacer política.

Los representantes del PP disfrutan por segundo año consecutivo de su txosna, Kaioak. Mientras pone cervezas, Esther Martínez, portavoz municipal, explica que la semana está siendo «intensa». Destaca el «grandísimo ambiente» que tienen en el tardeo y por la noche pero lamenta que «la inseguridad no permite que las fiestas sean completamente plenas». En cualquier caso, anima a celebrarlas «desde el respeto a todo el mundo».

Ana Viñals y Xabier Jiménez (Elkarrekin), se multiplican para acudir a eventos y hacer turno en sus respectivas comparsas, algo que ven como una «una forma de militancia». Su agenda es «bastante diurna» y les permite pulsar la opinión de la calle y «conocer las necesidades» de los vecinos. Pese al buen humor general, piden no olvidar «la reivindicación palestina».