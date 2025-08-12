El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una escena de 'Jone, batzuetan'.

Esta es la fecha en la que se estrena 'Jone, batzuetan', la primera película que retrata Aste Nagusia

La ópera prima de la joven Sara Fantova (Bilbao, 1993) se filmó en el recinto festivo durante la Semana Grande de 2023 e incluye escenas reales del txupinazo

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 12 de agosto 2025, 11:24

'Jone, batzuetan' ('Jone, a veces'), la primera película de la historia que retrata la Aste Nagusia bilbaína, se estrena el próximo 12 de septiembre. Ópera prima de la joven cineasta Sara Fantova, oriunda de la villa, llegará a las salas comerciales en su versión original, que combina euskara y castellano, tras su exitoso paso por diversos festivales.

La cinta narra el drama de una comparsera de Kaskagorri con un padre enfermo de párkinson rodado en las fiestas de Bilbao de 2023. La pasada primavera se pudo ver por primera vez dentro de la Sección Oficial del Festival de Málaga, donde fue reconocida con una mención especial del jurado a la dirección. Poco después, en el D'A Film Festival de Barcelona, se alzó con el premio principal de la sección Un impulso colectivo, dedicada a películas independientes, «atrevidas y fuera de norma».

El galardón más reciente le llegó hace sólo una semana, el pasado 3 de agosto, cuando se coronó como Mejor película (Premio Dama Agustí Villaronga) en el mallorquín Atlántida Film Fest. 'Jone, batzuetan' incluye escenas rodadas en plena Plaza del Arriaga durante el Txupinazo real. También se ve cómo la protagonista hace turnos en la mencionada txosna, sale de fiesta con la cuadrilla y vive su primer amor.

Nacida en Bilbao en 1993, Sara Fantova se graduó en la ESCAC de Barcelona con el cortometraje «No me despertéis», estrenado en la Seminci y en el Festival Internacional de Rotterdam. Con sólo 25 años, codirigió el largometraje colectivo «La filla d'algú» ('La hija de alguien'), que ganó dos premios en el Festival de Málaga de 2019. También ha codirigido episodios de la serie «Esto no es Suecia» (2023). «Jone, batzuetan» es su primer largometraje en solitario, en el que también ha sido responsable del guion, coescrito junto a Núria Dunjó y Nuria Martín.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  2. 2 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  3. 3

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  4. 4

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  5. 5 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  6. 6 La ola de calor se recrudece en Bizkaia: los termómetros superan los 40 grados
  7. 7

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  8. 8 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  9. 9 Muere Juan Antonio Virumbrales, socio número 1 del Athletic, a los 99 años
  10. 10 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Esta es la fecha en la que se estrena 'Jone, batzuetan', la primera película que retrata Aste Nagusia

Esta es la fecha en la que se estrena &#039;Jone, batzuetan&#039;, la primera película que retrata Aste Nagusia