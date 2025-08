'Jone, batzuetan' se alza como mejor película del Atlántida Film Fest

Miguel Aizpuru Bilbao Lunes, 4 de agosto 2025, 11:49 Comenta Compartir

'Jone, batzuetan' (Jone, a veces), de la cineasta bilbaína Sara Fantova, se ha alzado con el galardón a mejor filme del reputado certamen Atlántida Film Fest. Así, este largometraje, rodado en plena Aste Nagusia de Bilbao, obtuvo en la gala de anoche en Mallorca el Premio Dama Agustí Villaronga a la Mejor Película Nacional.

Este drama, ambientado en la semana de fiestas, es la ópera prima de Fantova y narra el despertar a la madurez de una joven que debe hacerse cargo de un padre enfermo. Todo ello en el marco de la intensidad y el jolgorio de Aste Nagusia, con Marijaia como un elemento más en la historia, que ha cosechado excelentes críticas desde su presentación en el último Festival de Málaga.

Más allá, el festival mallorquín ha premiado también la trayectoria de Alberto Iglesias en un acto de clausura en el que la reina Letizia ha hecho entrega al compositor donostiarra del premio Master of Cinema a toda su carrera. «Sigo siendo un aprendiz, con la misma curiosidad y la misma inseguridad», ha confesado Iglesias.

«El primer cine tuvo a la música como la representación de la palabra; después, la música en el cine sonoro se ha ocupado de tratar de decir lo que la palabra no alcanza, ocupando un lugar entre lo sensorial y lo espiritual, y, también, regalando, a veces, fragmentos de tiempo en estado puro y, así, con la música en los oídos, el cine trata de recordarnos quienes queremos ser y, aún más, nos recuerda quienes somos», ha reflexionado asimismo el compositor.

Respecto al resto del palmarés, el premio a la Mejor Película Internacional otorgado por el festival ha sido para 'El silencio de Julie', de Leonardo Van Dijil, mientras que el del público ha recaído en 'The designer is dead', de Gonzalo Hergueta y el de la crítica en 'Eat the Night', de Caroline Poggi y Jonathan Vinel.