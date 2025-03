La primera película con Marijaia compite en Málaga

Sara Fantova (Bilbao, 1993) puede presumir de haber hecho debutar a Marijaia en una película de ficción. 'Jone, batzuetan' (Jone, a veces) se rodó en ... la Aste Nagusia de 2023. Los actores se mezclaron entre la multitud durante el txupinazo y el pregón que leyó –o mejor dicho cantó– Aiora Renteria, cantante del grupo Zea Mays. Un espectador de fuera de Bilbao se preguntará qué significa esa muñeca gigante con los brazos levantados, que arde entre fuegos artificiales en mitad de la Ría.

Pese a capturar el ambiente festivo de la Semana Grande, 'Jone, batzuetan' no es una comedia, sino un drama que compite en el Festival de Málaga por la Biznaga de Oro y que aborda cuestiones como la enfermedad, los cuidados y el salto a la etapa adulta antes de tiempo. Jone, encarnada por la debutante Olaia Aguayo, asiste al irreversible deterioro físico de su padre, viudo en la cincuentena y educador social (Josean Bengoetxea), por culpa del párkinson.

Ella y su hermana pequeña (Elorri Arrizabalaga) tratan de hacerle la vida fácil al aita, cada vez más torpe y dependiente. Pero también es verano, y a los 20 años toca divertirse. Comparsera de Kaskagorri, Jone se enrolla con la camarera de una txosna (Ainhoa Artetxe), un chica más sofisticada que sus amigas con una madre artista. Salen de fiesta, duermen juntas y se bañan en las olas de la Salvaje. Pero la enfermedad de su padre siempre está ahí, obligándola a madurar mucho antes de lo que le corresponde.

Josean Bengoetxea y Olaia Aguayo en 'Jone, batzuetan'.

Rodada en euskera y castellano, con un ajustado metraje de una hora y veinte minutos, 'Jone, batzuetan' transcurre en el barrio en el que vive la realizadora debutante, Bilbao La Vieja. Fantova intercala grabaciones caseras de la infancia de la protagonista y la voz en off del padre, que lee reflexiones sobre la deriva de una enfermedad sin remisión. La música también es crucial: suenan Zea Mays, La Dani, que ha compuesto un tema para la película, Gatibu, La Basu, Tximu... El final contiene una dedicatoria: «Gracias, aita, por tus diarios».

«La película nace gracias a los diarios que me pasa mi padre, que comenzó a escribir de adolescente y llegan hasta mi nacimiento», explica la directora. «Me di cuenta de que los pilares de tu familia, tu padre y tu madre, tienen otras capas que nunca has conocido. Impacta leer algo que tu aita ha escrito cuando tenía tu misma edad». Otro agradecimiento del filme explica que ha sido posible «gracias a las redes y el trabajo de una comunidad». Fantova detalla que su ópera prima recibió subvenciones una vez que estuvo rodada, así que su existencia se debe «a mi barrio, a mi familia, mis amigas y un grupo de gente que decidió lanzarse a hacer cine porque creían en la historia».

Ampliar Las cámaras se metieron en el frenesí del txupinazo.

Pese a su juventud, Sara ha vivido deprisa. Acabó el Bachillerato y a los 18 años se marchó un año de cooperante a Macedonia. «Era muy joven y me apetecía mucho irme de casa. Fue una experiencia increíble». Después empezó Comunicación Audiovisual en Barcelona, pero como apenas se hacían prácticas con una cámara se pasó a la ESCAC, la prestigiosa escuela de cine de Cataluña de la que han salido J.A. Bayona, Mar Coll, Elena Trapé y Kike Maíllo. Su cortometraje de graduación, 'No me despertéis', transcurría en 2009, dos años antes de que ETA dejara de matar. Contaba la toma de conciencia de una estudiante de la ESO en un instituto de ambiente abertzale, cuyo padre es nombrado alto cargo del Gobierno vasco y se ve obligado a llevar escolta. «La protagonista transita entre dos mundos e intenta entender cuál es su lugar», resume Sara, hija de Fernando Fantova, exviceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno vasco.

Su participación en el largometraje colectivo 'La filla d'algú' y la codirección de algunos episodios de la serie 'Esto no es Suecia' completan el currículo de la realizadora, que se atrevió a rodar en fiestas de Bilbao, «algo bastante divertido pero complejo». Los propios comparseros de Kaskagorri y Kranba! arroparon a los actores y técnicos. «La mayor dificultad fue el sonido, porque hay mucho ruido todo el tiempo». Sara comprobó si Mariajaia había aparecido en algún largometraje, pero no encontró ninguno.

Ampliar Una imagen de 'Jone, batzuetan', en la txosna de Kaskagorri.

El guion de 'Jone, batzuetan', coescrito por la directora junto a Nuria Martín y Núria Dunjó, nace de las experiencias de las tres. «Es completamente ficción, la película no es mi historia, no es autobiográfica, aunque hemos utilizado los diarios de mi aita», aclara. «Queríamos hablar de ese momento en el que empiezas a madurar y saltas a la vida adulta. Cuando lidias con la luz y la oscuridad, con el amor y la enfermedad».

Si Jone es callada, arisca, poco expresiva, muy vasca, su aita, gracias sobre todo a la composición de Josean Bengoetxea, derrocha bondad y fragilidad. Al vislumbrar el futuro que le espera, decide dejar constancia de las instrucciones a seguir cuando ya no pueda valerse por sí mismo en el Documento de Voluntades Anticipadas, en el que se expresan los límites referidos a las actuaciones médicas. La médico de familia Gizane Martínez se interpreta a sí misma en una emocinante escena con aliento documental.

¿Qué espera del Festival de Málaga Sara Fantova? «Tengo muchas ganas de enseñar una peli construida fuera de la industria. Es un altavoz para arrancar», confía. 'Jone, batzuetan' tiene distribución y llegará a las salas en septiembre. Justo después de la Aste Nagusia.