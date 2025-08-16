El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo TV: Txupinazo de Aste Nagusia 2025

Sigue en vivo el comienzo de la Semana Grande bilbaína con los periodistas Silvia Cantera y Txema Soria

EL CORREO

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:58

Marijaia se asoma al balcón del Arriaga y descorcha la Aste Nagusia un año más. El txupinazo, lanzado este año por Olatz Agirre (Comparsa Txori Barrote), da luz verde a nueve días de jolgorio sin interrupción para miles de bilbaínos. En esta 45 edición el pregón corre a cargo de Francis Díez, el conocido vocalista de la banda Doctor Deseo. Y puedes seguirlo en vivo junto a los periodistas Silvia Cantera y Txema Soria en la retransmisión que acompaña esta noticia.

De esta manera, se desata la celebración en una plaza del Arriaga abarrotada un año más. Por suerte, el calor ha dado una tregua tras la jornada más calurosa del verano (con máximas por encima de los 40 grados) y los termómetros no han sobrepasado los 30 grados. Así comienza la actividad en las 37 txosnas, 27 de ellas correspondientes a la federación de Bilboko Konpartsak. La mayoría están ubicadas entre El Arenal y la parte trasera del Arriaga.

A partir de este mismo sábado, El Arenal concentrará gran parte de las actividades culturales, deportivas y gastronómicas organizadas en torno a la Aste Nagusia. Habrá pruebas de ajedrez, talleres de arte, de skate y de rap, actuaciones, goitiberas, piragüismo, waterpolo y juegos de agua, entre otras iniciativas. En cuanto a los conciertos organizados por el Ayuntamiento, Kai Nakai será la encargada de inaugurar el escenario de Abandoibarra el sábado. Puedes consultar el programa completo en este enlace.

