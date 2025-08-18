El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Retenciones en Santo Domingo por un accidente que ha obligado a cortar los dos carriles sentido Derio

11 detenidos y 60 denuncias en la segunda noche de Aste Nagusia

El alcalde, Juan Mari Aburto, asegura que no se puede «extender la impunidad en las calles de Bilbao»

T. Nieva

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:08

Un total de 11 personas han sido detenidas y se han interpuesto 60 denuncias durante la segunda noche de Aste Nagusia, «la mayoría, en ambos casos, por pequeños robos», según los primeros datos que ha aportado el alcalde, Juan Mari Aburto.

El alcalde ha reconocido que son datos provisionales y que la situación con respecto al año pasado es mejor, porque en la misma noche fueron «85 denuncias y 14 detenidos».

El alcalde ha explicado que la seguridad «es la mayor preocupación de la gente. En este momento en todas las calles de Bilbao hay más policía que nunca y hacemos grandes esfuerzos para mejorar la seguridad»

Por otro lado, ha matizado que cuando dijo que «hay un pequeño porcentaje de personas» en Aste Nagusia «que viene a otras cosas», se refería a que son personas que «vienen a robar o a realizar actos antijurídicos, diferentes delitos».

En ese sentido, ha matizado que «tenemos que admitir con normalidad que la mayoría viene a disfrutar». «Eso es el dato más importante, pero algunos no tienen esa actitud y vienen a delinquir. Tienen que tener claro que en Bilbao no queremos ese tipo de gente y que iremos en su contra en la medida de lo posible», ha dicho.

Aburto ha concluido transmitiendo que «no podemos extender la impunidad en las calles de Bilbao» y que pondrá «la fuerza de la Ley» sobre las personas que cometan delitos durante las fiestas.

