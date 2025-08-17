Qué es y cómo conseguir el IMEI, el código que pide la Policía para denunciar si te roban el móvil en Aste Nagusia Las autoridades recuerdan que esta numeración es imprescindible para poder formalizarla

G. Cuesta Domingo, 17 de agosto 2025, 17:04 | Actualizado 17:57h. Comenta Compartir

Los ladrones tratan de hacer su agosto en Aste Nagusia. Uno de los objetos más codiciados por los amigos de lo ajeno son los teléfonos móviles. Sobre todo, buscan lugares concurridos como el puente del Arenal o algunas txosnas como la de 'la Pinpi'. Así, tratan de hacerse un buen sobresueldo dándoles salida en el mercado de segunda mano. Si se produce esta indeseable situación, la Policía Municipal recuerda que es imprescindible conocer el IMEI (International Mobile Equipment Identity) para poder formalizar la denuncia. Viene a ser una especie de DNI de estos dispositivos.

Se trata de un número único de 15 dígitos que permite identificar cualquier teléfono móvil asociado a una red GSM o UMTS. Estas son las claves para tenerlo localizado.

¿Cómo puedo saber el de mi móvil?

Suele venir impreso en una etiqueta blanca debajo de la batería de los móviles. Quitarlo no es un problema, ya que se puede obtener en cualquier momento. Es tan sencillo como teclear en el propio teléfono *#06#. Automáticamente el terminal revelará su IMEI, que es único para cada dispositivo, independientemente de la operadora de telefonía. También es posible consultarlo en la caja del teléfono o en la sección de ajustes del mismo. En Android, ve a «Ajustes» > «Acerca del teléfono» > «Estado». En el sistema iOS de Apple, ve a «Ajustes» > «General» > «Información».

¿Para qué sirve?

Además de ser imprescindible para interponer la denuncia, es muy útil para otras cuestiones. Si te han robado el móvil este identificador te resultará útil para poder bloquearlo y que nadie pueda utilizarlo. Para ello sólo tendrás que contactar con tu operadora y comunicárselo.

Además, es posible liberar un móvil bloqueado a partir del código IMEI, independientemente de la marca que sea. Para ello también será necesario telefonear a nuestra operadora y solicitar el código de desbloqueo, para lo cual nos pedirán el IMEI de nuestro terminal. La numeración también es valiosa en el caso de que tengas que llevarlo al servicio técnico.