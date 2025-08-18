El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Apertura de txosnas con Mariajaia. Jordi Alemany

La forma en la que asegurar tu bolso para que no te roben en Aste Nagusia

Los amigos de lo ajeno suelen tener como objetivo meter la mano en los bolsos y sustraer lo que hay dentro

María Godoy

María Godoy

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:32

Ser víctima de un robo o un hurto es algo que le puede pasar a cualquiera. Simplemente paseando por el Arenal, yendo en el autobús o tomando algo en la txosna, podemos ser una potencial presa más de los ladrones.

Los amigos de lo ajeno suelen actuar en grupo y aprovechan esas muchedumbres para deslizar sus ágiles manos en los bolsos, mochilas e incluso bolsillos de sus víctimas, llevándose con ellos un botín considerable en solo unos segundos y sin que nadie se de cuenta.

También suele ser habitual que cojan directamente un bolso y salgan corriendo, produciéndose muchos de estos robos con el conocido 'método del tirón'. Sea cual sea la práctica que elijan, tener los ojos bien abiertos y tomar todas las precauciones posibles pueden ayudar mucho a prevenir un robo.

Sobre todo en el caso de las mujeres, estas recomendaciones pasan por ponernos el bolso cruzado y en la parte de alante para evitar tirones y tenerlo siempre a la vista.

Sin embargo, hay otros trucos algo más elaborados como el que te contamos a continuación. Primero pasamos el bolso a la parte delantera y cerramos el bolso con la cremallera. Después metemos el pañuelo de fiestas por la hebilla y lo atamos con un nudo al asa del bolso y listo. A disfrutar de las fiestas.

