La forma en la que asegurar tu bolso para que no te roben en Aste Nagusia Los amigos de lo ajeno suelen tener como objetivo meter la mano en los bolsos y sustraer lo que hay dentro

María Godoy Lunes, 18 de agosto 2025, 18:32 Comenta Compartir

Ser víctima de un robo o un hurto es algo que le puede pasar a cualquiera. Simplemente paseando por el Arenal, yendo en el autobús o tomando algo en la txosna, podemos ser una potencial presa más de los ladrones.

Los amigos de lo ajeno suelen actuar en grupo y aprovechan esas muchedumbres para deslizar sus ágiles manos en los bolsos, mochilas e incluso bolsillos de sus víctimas, llevándose con ellos un botín considerable en solo unos segundos y sin que nadie se de cuenta.

También suele ser habitual que cojan directamente un bolso y salgan corriendo, produciéndose muchos de estos robos con el conocido 'método del tirón'. Sea cual sea la práctica que elijan, tener los ojos bien abiertos y tomar todas las precauciones posibles pueden ayudar mucho a prevenir un robo.

Sobre todo en el caso de las mujeres, estas recomendaciones pasan por ponernos el bolso cruzado y en la parte de alante para evitar tirones y tenerlo siempre a la vista.

Sin embargo, hay otros trucos algo más elaborados como el que te contamos a continuación. Primero pasamos el bolso a la parte delantera y cerramos el bolso con la cremallera. Después metemos el pañuelo de fiestas por la hebilla y lo atamos con un nudo al asa del bolso y listo. A disfrutar de las fiestas.