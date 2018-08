'Su dantza', un espectáculo pirotécnico musical en la Ría, pondrá el broche final a los fuegos Los fuegos, en Bilbao. Tres plataformas flotantes y un equipo de sonido especial permitirán disfrutar del show EL CORREO Jueves, 23 agosto 2018, 12:51

'Su dantza', un espectáculo pirotécnico musical en la ría, pondrá la noche del sábado el broche final a las noches de fuegos artificiales de Aste Nagusia. Itziar Urtasun, concejala de Fiestas, e Izaskun Astondoa, gerente de la Pirotecnia Astondoa, han explicado en rueda de prensa los detalles de este espectáculo.

Así, tres plataformas flotantes -a la altura de Campo Volantín y frente al Museo Guggenheim- y un equipo de sonido especial permitirán disfrutar del espectáculo a un gran número de congregados. Esta muestra de fuegos, diseñada por la pirotécnica vasca Astondoa, dibujará un broche de luz, sonido y color desde la Ría, incorporando música, iluminación y movimiento a la actividad más multitudinaria de las fiestas. Será la primera vez que un espectáculo así se vea en la capital vizcaina.

El espectáculo podrá disfrutarse este sábado a partir de las 22:30 horas. Las dos márgenes de la Ría, en el tramo comprendido entre el Puente Pedro Arrupe y el Puente del Ayuntamiento, serán el mejor espacio para poder disfrutar de la actividad.

Los ciudadanos deben saber, no obstante, que a las 21:30 horas se cortarán los accesos peatonales de los puentes Pedro Arrupe y Zubi-Zuri. Desde el Consistorio se recomienda no acudir al puente del Ayuntamiento para ver el espectáculo porque su visión no será de calidad.

Asimismo, se cortará el tráfico, a partir de las 21:30, en el paseo Campo Volantín y Avenida Abandoibarra (sentido Ayuntamiento), y desde Avenida Leizaola, Paseo, Calle y Rampas Uribitarte y Ramon Rubial solo se permitirá el giro a izquierdas.