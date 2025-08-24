El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra

Ignacio Pérez | Vídeo: Ayuntamiento de Bilbao

El verde quinteto navarro de rock urbano y transgresivo liderado por Aarón Romero, el hijo de Kutxi, el de Marea, empezó tarde, sonó mal y abusó de las versiones para rellenar el tiempo de actuación

Óscar Cubillo

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:05

Segundo sábado, octavo día de la Semana Grande, y como quien dice el último día de fiestas con fuste. Es que hoy domingo no hay ... conciertos 'grandes', ni toros, ni siquiera fuegos artificiales. Y como el bolo que nos tocó cubrir ayer resultó la segunda decepción de la Aste Nagusia (mejor hubieran actuado en una txosna los navarros de Linaje), vamos a llenar el espacio haciendo un resumen de nuestras fiestas: doce conciertos (en el tercer párrafo se ordenarán por calidad los ocho del programa oficial que le tocó cubrir a este plumilla), sólo dos rondas pagadas en bares, bolos y toros (nos invitan por doquier, y eso que nos resistimos...), pocas horas de sueño (¡y ni siquiera una hora libre al día para frenar, meditar y descansar!), ocho festejos taurinos con la alegría de ver dos tardes la plaza llena, y dos abonos en sombra (comprados, ¿eh?) muy bien aprovechados: 24 entradas en total, de las que usamos 20 (si el teléfono móvil no se hubiera roto habríamos colocado 22).

