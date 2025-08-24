Guiños al Athletic, visuales de Shin Chan, himnos de los 2000... Megastar pone el broche final al Parque Europa

El Parque Europa ha latido esta noche con la gran cita de Megastar, que ha reunido a centenares de personas... aunque con menos afluencia que ... en ediciones anteriores. En los accesos y alrededores se han mezclado escenas habituales: venta ambulante, chavales muy jóvenes de botellón —algunos apenas de 14 años— y familias con niños pequeños que también se han animado a bailar. Incluso ha habido quien ha preferido traer su propia silla plegable para no perderse nada.

El arranque ha sido contundente con el nuevo sencillo de Bad Gyal, 'Dame', que ha encendido a la parte más joven del público. Después ha aparecido Kube, acompañada de dos bailarines y un show con humo y coreografías. Aunque el listón de Bad Gyal resultaba difícil de igualar.

El DJ Sarmiento ha mantenido la energía con éxitos comerciales como 'Como te atreves a volver' hasta que ha irrumpido Chema Rivas, que ha levantado al público con 'Mil tequilas' y su popular 'Tú y yo'. El malagueño se ha terminado de ganar a la grada cuando ha reaparecido con la camiseta del Athletic, el dorsal 22 de Nico Serrano, regalo del propio jugador.

El clímax de la noche ha llegado con Nils Van Zandt, DJ internacional afincado en Ámsterdam. Sus visuales —con Shin Chan o el monstruo de las galletas proyectados en pantallas gigantes— y sus remezclas han convertido el Parque Europa en una pista de baile cargada de nostalgia. Han desfilado himnos de los 2000 y 2010 de Black Eyed Peas, David Guetta, Spice Girls, Backstreet Boys o Katy Perry, que han desatado la euforia de los veinteañeros. También se han colado riffs de AC/DC, Nirvana, Bon Jovi o The Cranberries, e incluso un guiño clásico con Beethoven.

«He revivido mis adolescencias, he sentido lo que no había sentido en muchos años, pero actualizado», contaba Álex Chevari, todavía con la adrenalina en el cuerpo. Para Pau Serrano, la noche ha tenido un claro protagonista: «Me ha sorprendido, sobre todo el DJ de Ámsterdam, lo demás me ha sobrado un poco».

Con globos flotando en el cielo, chavales apretados en primera fila y adultos disfrutando más atrás, Megastar ha vuelto a demostrar su capacidad para unir generaciones distintas en una misma fiesta.