Las ventas de jugadores inyectan 24 millones al presupuesto del Alavés y lo elevan a 90

Los movimientos en el mercado inflan el presupuesto del Alavés. Tras cerrar un año en el que ingresó más de 20 millones por ventas, la ... entidad albiazul proyecta una temporada 2025-26 con un presupuesto récord con 90 millones de euros. De ellos, 24,5 volverán a provenir de los traspasos. Es decir, en sólo dos cursos, el club vitoriano recibirá casi 45 millones sólo en concepto de venta de futbolistas tras enlazar los dos periodos más 'jugosos' en traspasos de su historia. La inyección extraordinaria se traduce también en una mayor inversión en incorporaciones, que pasará de 5,2 a 10,2 millones, una cifra que prácticamente se duplica.

La histórica venta de Joaquín Panichelli al Estrasburgo y otras operaciones como el 'fichaje puente' de Mouriño para pasar por el Atlético y poner rumbo al Villarreal permitirán al club vitoriano afrontar el próximo curso con la cifra más alta de su historia. Estas operaciones encarrilan por sí solas la cantidad presupuestada. Todo ello a la espera de posibles ventas en el próximo mercado de invierno.

Cabe recordar, en este sentido, que la ventana de enero fue particularmente fructífera el pasado curso. Tras las salidas en verano de Javi López a la Real Sociedad, Rubén Duarte a Pumas y Luis Rioja al Valencia, que sumaron cerca de 9 millones en total, el Alavés realizó las ventas de Maroan y el cadete Imga al Athletic y de Stoichkov al Granada. Todas estas transacciones supusieron ya un récord en los traspasos de la pasada campaña: el Glorioso sacó del 'mercato' un beneficio de 15,3 millones, ya que gastó 5,2 en incorporar futbolistas a sus filas.

Por otro lado, el despido de Luis García Plaza y su equipo dispararon los costes del Glorioso, que tuvo que abonar 1,8 millones de euros por la salida del míster y su cuerpo técnico poco después de su renovación. Esto implica que el gasto en personal -aquí entran jugadores y técnicos de los equipos masculino y femenino, pero también personal administrativo- pase de 42,17 millones a 40,34 'kilos' de cara al presente curso. Se trata de una contención significativa, después de que el pasado año este capítulo aumentara en un 22% en una apuesta por consolidar la plantilla.

De hecho, el primer equipo consumió 30,63 millones de ese total en la 2024-25: 27 en plantilla -de ellos, 2,5 millones se fueron en primas para los jugadores- y 3,1 en el cuerpo técnico. En este segundo monto es donde entra las indemnizaciones a los hombres del míster del ascenso, que costaron 1,81 millones, más que los sueldos que se abonaron durante la pasada campaña. El femenino supuso un gasto de 3,64 millones, una cifra que cae con respecto a la temporada 23-24 tras el descenso de las Gloriosas de la Liga F a Primera Federación.

La campaña en vigor, mientras tanto, se ha planificado con unos ingresos que crecerán en todos los ámbitos: habrá más dinero por la televisión (45,4 millones frente a 43,9 del pasado curso), por las buenas entradas de Mendizorroza (5,2 millones, 400.000 euros más), por la propia competición (1,1), por publicidad (11,3) y por las propias ventas de jugadores.

200.000 euros de beneficio

En el balance completo que el club ha entregado este viernes a sus accionistas y presentará en la junta general del 16 de diciembre en el edificio Ondare (18.00 horas), el Glorioso repitió números verdes en la pasada campaña con un beneficio de 212.159 euros. No se llegó a cumplir con el objetivo de ganar un millón, aunque ha habido factores que han influido en esto. Además de la indemnización del anterior cuerpo técnico, las deudas de una televisión china con LaLiga han privado al club de alrededor de un millón de euros en su contabilidad. Con todo, el resultado financiero de esta temporada volverá a ser exiguo: apenas se ganarán 115.000 euros, lejos de los 2,5 millones de beneficio que se anunciaron hace un año.

En el apartado de ingresos, la televisión volvió a ser la principal fuente de facturación para el club babazorro: 43,9 millones que regaron las arcas del Paseo de Cervantes, una cifra ligeramente inferior a la de la campaña anterior, aunque hay que tener en cuenta en este apartado. Los abonados y socios permitieron elevar los ingresos a 4,8 millones y la publicidad creció notoriamente en la segunda campaña consecutiva en Primera: pasó de 9 millones a más de 11,2.

La apuesta por Ondare

El balance del club refleja también un enorme aumento tanto del activo como del pasivo. La explicación detrás de ello es la entrada del capital de CVC. El dinero de LaLiga Impulso se ha agotado en la pasada temporada hasta alcanzar los 72,1 millones de euros que correspondían a la entidad babazorra, que el año pasado amortizó 1,7 millones de esa deuda.

El equipo está destinando este dinero, fundamentalmente a Ondare, la apuesta de la dirección para diversificar ingresos y dotar a la institución de un mayor músculo financiero que no dependa exclusivamente de los resultados sobre el verde. Quedan por devolver 67,1 millones.