Los albiazules celebran un gol ante el Espanyol. Efe

Las ventas de jugadores inyectan 24 millones al presupuesto del Alavés y lo elevan a 90

La entidad albiazul, que presentará sus cuentas el 16 de diciembre, apenas ganó 200.000 euros frente al millón previsto lastrado por el despido de Luis García y los impagos de una tele china

José Manuel Navarro
Jon Aroca

José Manuel Navarro y Jon Aroca

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:59

Los movimientos en el mercado inflan el presupuesto del Alavés. Tras cerrar un año en el que ingresó más de 20 millones por ventas, la ... entidad albiazul proyecta una temporada 2025-26 con un presupuesto récord con 90 millones de euros. De ellos, 24,5 volverán a provenir de los traspasos. Es decir, en sólo dos cursos, el club vitoriano recibirá casi 45 millones sólo en concepto de venta de futbolistas tras enlazar los dos periodos más 'jugosos' en traspasos de su historia. La inyección extraordinaria se traduce también en una mayor inversión en incorporaciones, que pasará de 5,2 a 10,2 millones, una cifra que prácticamente se duplica.

