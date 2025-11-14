Las cifras de las ventas del Alavés: 6,2 millones por Javi López, 2,7 por Maroan, 1,2 por el cadete Imga…

El Deportivo Alavés ingresó la temporada pasada 20,5 millones de euros por las ventas de siete futbolistas a otros clubes. Así lo reflejan ... las cuentas de la entidad, que atestiguan una temporada 2024-25 especialmente prolífica en ese sentido. En ese cómputo se encuentran los traspasos de varios futbolistas de la primera plantilla, pero también de otros integrantes de la cantera que ni siquiera llegaron a debutar con el equipo profesional y cuantías procedentes de cursos anteriores.

La mayor venta del curso pasado fue la de Javi López a la Real Sociedad. Por ella el Alavés ingresó 6,2 millones de euros siete años después del canario a la cantera albiazul. Todos los importes reflejan sólo lo percibido durante el pasado ejercicio económico, por lo que se quedan fuera posibles variables incluidas en los acuerdos. La segunda venta más cara fue la del canterano Maroan Sannadi al Athletic. El club rojiblanco abonó 2,7 millones de euros por el delantero vitoriano el pasado enero tras su buen inicio de temporada en el Barakaldo de Primera RFEF. El ariete dejó la entidad albiazul sin haberse llegado a estrenar con la primera plantilla en partidos oficiales.

La tercera venta más cuantiosa, en cambio, corresponde a un futbolista con solera y más de 200 partidos con la camiseta del Alavés. Rubén Duarte dejó el club en verano de 2024 para poner rumbo al Pumas mexicano, donde es desde entonces una pieza capital. Pero la venta del polivalente defensor andaluz dejó 2,1 millones de euros en las arcas babazorras. Más de millón y medio de beneficio tras haber desembolsado el Alavés apenas 400.000 euros en el verano de 2017.

A Duarte le sigue otro andaluz, Stoichkov. El ariete llegó el pasado verano con elevadas expectativas después de destacar con el Eibar en Segunda y tras abonar el club vitoriano el millón de euros de su cláusula de rescisión. Tras un desempeño irregular, la propuesta del Granada en enero hizo que el club viera con buenos ojos su venta. La entidad nazarí pagó 1,8 millones de euros por el ariete, lo que también permitió al Alavés obtener un beneficio por su venta. Más modesto fue el traspaso de Luis Rioja al Valencia por apenas 950.000 euros. El deseo del jugador de cerrar su etapa albiazul sumado al hecho de que entraba en su último año de contrato, propició que el Alavés rebajase sus exigencias por el extremo.

Capítulo aparte ocupan dos futbolistas cuyos nombres son ajenos para el grueso de hinchas albiazules: Christian Imga e Iván López. El Alavés percibió más de un millón y medio por los traspasos del primero al Athletic (1,2) y del segundo a la Juventus (0,5). Ambos eran dos de las grandes joyas de Ibaia. Imga, cadete de 15 años nacido en Vitoria en 2009, salió en enero rumbo a Lezama tras alcanzar ambos clubes un acuerdo para su traspaso. El Athletic había logrado semanas antes convencerle para desembarcar en la entidad rojiblanca, pero sólo el pacto económico entre ambas entidades permitió al jugador adelantar su llegada y esquivar la grada a la que le había destinado el Alavés tras su negativa a renovar. López, atacante barcelonés dos años más joven, se marchó en el verano de 2024 a la cantera turinesa. Meses antes, con apenas 16 años, había logrado incluso debutar con el segundo filial albiazul en Tercera.

A ello hay que sumar otras dos partidas más modestas. El club percibió 600.000 euros por «derechos retenidos sobre traspasos de otras temporadas» y también una cifra más modesta, 61.000 euros, por traspasos de otros futbolistas. En sentido contrario, el Alavés pagó 475.000 euros por variables de fichajes realizados en temporadas anteriores.