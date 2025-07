«Tengo que ser muchísimo más exigente para recuperar el nivel de los primeros meses»

Toni Martínez (Barrio del Progreso, Murcia; 1997) transmite estar convencido de ser el delantero de garantías que necesita el Alavés. Así se lo exige. Hace ... autocrítica de un primer año en Vitoria que no fue tan bien como se podía esperar con su fulgurante estreno. «Me caí con el equipo», asume. Al murciano no parece preocuparle la llegada del otro nueve que busca el club. Es el primero en reconocer el gran nivel de Mariano y ve sano que «le aprieten». Él mismo lo hace. «Entro en una temporada muy importante para mí».

– ¿Exigirse tanto no puede ser contraproducente?

– No, para mí es bueno. Si doy lo mejor, nos beneficiamos todos y viceversa. Este verano no he parado. Aparte del plan del club, he hecho trabajo físico extra. Soy de los que me gusta ahora sentir agujetas hasta en las pestañas, de apreciar que lo estás haciendo bien.

– ¿Qué le diría al Toni que fichó hace menos de un año por el Alavés?

– Ese día que no corriera tanto en el coche para llegar desde Oporto (risas). Tenía muchas ganas y fue un poco loco todo. Tengo que ser más exigente para recuperar el nivel que di en los primeros meses aquí y volver a generar ese impacto en la gente. Tengo ya muchísima experiencia y puedo aportar muchísimo más.

– Debut inmejorable... ¿Y luego qué pasó?

– Vino una racha menos buena, yo también caí con el equipo y llegó el cambio de entrenador. ¿Qué voy a decir? Kike aprovechó su oportunidad, cogió una racha larguísima y al final aquí juega el que está bien. Tengo que recuperar ese nivel, porque si lo he demostrado es porque puedo seguir dándolo. Debo demostrar que la confianza que se despositó en mí no es por nada.

– ¿Lo de ser Pichichi lo sigue pensando?

– Claro que sí.

– Pero es mucho decir.

– Es verdad que hay que ser realistas y hay clubes más fuertes y delanteros en mejor disposición. Pero tenemos que empezar todos queriendo lo máximo, tanto para el Alavés como individualmente. A nadie le gusta ser suplente o no jugar. Sí estoy contento de que se cumpliera el objetivo, porque el equipo va por delante. El mensaje de este año es que queremos sufrir menos. Sabemos lo que tenemos y con la calidad humana y deportiva que hay no estamos hechos para sufrir tanto como se sufrió el año pasado. Luego, obviamente, los jugadores somos egoístas por naturaleza y todos queremos salir en la foto. No puedo decir que estuviera contento a nivel personal sabiendo que tengo que mejorar, lo que tengo que ofrecer al Alavés y lo que tengo que hacer para ser el titular de este equipo. Aprender, corregir errores y trabajar, es lo que depende de mí.

– ¿Se obsesiona con el gol? En el último partido ante Osasuna se le vio con muchas ganas de marcar.

– No me quita el sueño, he hecho goles toda mi vida y los delanteros vivimos de esto. Además, es una felicidad extra para mí ese momento de marcar y ayudar al equipo. Esa ocasión ante Osasuna fue especial porque salió por poco y habría sido un buen final de temporada.

– ¿El gol es su mejor cualidad?

– Tengo que mejorar muchísimas otras cosas, pero sí tengo esa chispa de cara a puerta. Necesito poco para preparar una ocasión, creo que dentro del área es el lugar donde más cómodo me siento, fuera... no soy tanto de venir a recibir, mucho más de ir al espacio. Los números lo dicen. Cuando he tenido continuidad, he hecho goles y al final es lo que más felicidad me da dentro del fútbol.

– ¿Mina la confianza llevar desde el año en el Famalicão (2019-2020) sin ser titular?

– Bueno, estuve en el Porto, uno de los clubes más grandes del mundo, renové dos veces y jugué 200 partidos. Eso es una victoria en mi carrera. Y ahora sí pienso en hacer más y devolver la confianza.

– Se ha hablado mucho de Kike García, de Panichelli, ahora de Mariano... ¿Le va a tocar otra vez a Toni?

– Ojalá, trabajo para eso. Para mí es una temporada muy importante, justo en lo que se puede decir que es la mitad de mi carrera. Hay que hablar de los que vamos a ayudar. Panichelli desearle lo mejor, ha decidido dar otro paso después de un año brutal. Lo poco que he tratado con él ha sido espectacular. Con Kike lo mismo, es un 10 en todo, y Mariano ha venido a ayudar y es bienvenido.

«El fútbol no nos debe nada»

– ¿Que Mariano sin ficha tenga minutos les aprieta? ¿Les exige?

– Claro, a todos. El disputar el puesto, la rivalidad, la competencia saca lo mejor. Mariano viene con un rol muy humilde y nosotros queremos que aquí esté la gente que quiere ayudar para conseguir los objetivos. El fútbol siempre te da una oportunidad. Si él la aprovecha aquí, pues bienvenido sea o que sea feliz donde sea.

– ¿Le ve capaz de recuperar el nivel del Lyon?

– Pufff, eso no se pierde. Lo tiene. Hay que tener un respeto a un chico que ha jugado en el Real Madrid, que se fue a Francia y estuvo brutal, que volvió y que después se fue al Sevilla. Es verdad que le han tocado años de poca continuidad, lesiones, como él mismo habla. Esto pasa y nos damos cuenta que se puede pasar rápido de vivir lo máximo a pasarlo peor.

– ¿El fútbol devuelve lo que le das?

– No. Lo hablaba el domingo con varios compañeros. El fútbol son oportunidades, momentos. Cuántos compañeros hemos tenido que sentíamos que eran mejores que nosotros y hoy en día ni juegan. Me cruzo a muchos que trabajan de agentes, en el súper o donde sea. Y yo ahí pienso: 'Lo tenía todo para llegar y mira'. Pues a lo mejor no le han visto el partido que le tenían que ver. Al fútbol hay que dedicarle todo, sin distracciones, pero no nos debe nada. Estar en la élite ya es que te devuelva mucho.

– ¿Pero se puede sentir ir a por el Pichichi y a la vez que haya compañeros mejores que usted?

– Claro que sí, lo digo abierto. Yo jugaba en el Murcia con 13 años y era lateral derecho. Pasamos al fútbol once, me ponen de delantero y metí 60 goles en una temporada. Había 7 jugadores que eran mejores que yo y el que se fue al Valencia fui yo. Podría contar mil historias, pero esa es mi sensación.

– ¿Cuánto ha tenido que trabajar la mente?

– Mucho. Es la que marca lo que hacemos en el campo y tenemos suerte de tener psicólogos a mano, Hay que aprovecharlo. Si no tuviera bien la mente, no estaría en el Alavés. Si tu cabeza no funciona bien, tus piernas tampoco y eso al final te liquida porque el fútbol no espera.