«Este club es blando con las novatadas. A mí me han rapado mientras dormía»

Antes de la entrevista, los delanteros albiazules han tenido una sesión de vídeo.

– ¿En quién se fija más?

– Ves a todos los equipos ... que ha tenido el cuerpo técnico y es un poco difícil no fijarme en Aspas. El fútbol del Chacho pide que el delantero sea más móvil, pues tengo que adaptarme lo máximo a sus necesidades y eso seguro que me da más oportunidades.

– El otro día se le veía leer con sus compañeros en la piscina.

– Me he enganchado a los crucigramas. Los compró Jonny, se los he robado y los estoy terminando yo. Así dejamos un poco los móviles, salimos a tomar el sol y completamos entre todos las palabras. Luego, cada loco con su tema. Jonny lee de bitcoins, Carlos Vicente de economía...

– ¿Cree que debería recibir más educación financiera?

– Seguramente. Nadie te obliga a hacer ningún curso ni a interesarte ni nada, pero sobre todo para los jóvenes sería muy importante. Yo he visto de todo. Hay gente que se procupa y otros que delegan todo. A mí me gusta estar encima de contratos e inversiones. Generamos un dinero importante en poco tiempo y si no lo controlas, te arruinas. Hay muchos casos. Si pides ayuda a la asociación de jugadores, te echan una mano en todo. En La Liga he notado el salto de calidad. Yo este año me he ido de luna de miel y me han ayudado a organizarlo. Tenemos una aplicación y un abanico muy amplio de cosas.

– ¿Ya han empezado con las novatadas?

– En este equipo la verdad que somos bastante blanditos para eso. Van cantando poco a poco pero preferimos dejarlo por ahí, que se sientan cómodos. No se hacen las cosas de antes. A mí en el West Ham me raparon. Estaba durmiendo y me pasaron la máquina al 1. Estábamos en Estados Unidos, tres semanas y mi primera vez fuera de España, 17 añitos... Y la cosa no queda ahí. Cantar, bailar, preguntas incómodas, si yo te contara... Imagínate el grupo Andy Carroll, Noble, Cresswell, James Collins, no perdonaban una.

– Ahora que no está Owono, ¿quién se encarga de la música?

– Los sudamericanos se han hecho los dueños. Escuchamos mucha cumbia, música argentina, también del cuerpo técnico. Luego, sí que vamos cambiando un poco, reggaetón y algunos clásicos españoles. Estopa y Melendi.

– ¿No les pone indie murciano? Arde Bogotá, Viva Suecia.

– No creas. He estado en conciertos pero no soy muy indie. Aunque mi grupo favorito es Maldita Nerea.

– ¿Con quién pasa más tiempo?

– Estoy mucho con Jonny. Hemos congeniado. Intento hacer más fácil la vida a los nuevos y he intentado que nuestras familias se conozcan, nuestras mujeres, los niños. Y luego el cuerpo técnico me ha hecho engancharme al ciclismo. Me han puesto el Tour por todos lados y yo, que antes me lo ponía para dormir, ahora enganchado a ver si gana Pogacar o no.

– Pero el Tour ya ha acabado.

– Pero ya me han dicho que en agosto me enganchan para la Vuelta y la etapa en Bilbao.