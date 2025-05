El fichaje de Ibáñez, la salida de Abqar, el futuro de Kike García y Mouriño... Sergio Fernández repasa la actualidad del Alavés

Después de lograr la permanencia en Primera División, Sergio Fernández hizo balance de la temporada del Deportivo Alavés. Y el director deportivo desgranó algunos de ... los nombres propios de esta campaña llena de sufrimiento en la que los albiazules han logrado el objetivo de seguir una campaña más en la élite.

Kike García

«Nadie va a discutir el rendimiento Kike Garcia a lo largo de esta temporada y la anterior. Es una de las referencias del equipo pero, obviamente, con la incertidumbre que había es normal que haya abierto otras vías. Nos gustaría que siguiera y tiene una oferta de renovación, pero se ha dado un plazo para ver todas las cosas que tiene encima de la mesa».

Coudet

«Es el entrenador que ha conseguido la permanencia y ha cumplido todos los objetivos marcados. Nos gustaría que fuera el entrenador del Alavés la próxima temporada. Le hemos ofrecido la renovación pero, con todo lo que ha vivido, es normal que necesite un periodo de reflexión».

Abqar

«Lo normal es que no siga en el Alavés y haya aceptado una de las muchas propuestas que tenga. Pero no hay duda de su compromiso y actitud a lo largo de la temporada. No hay nada que reprocharle».

Panichelli

«Es uno de los activos más importantes y sobre los que construir el futuro inmediato del club, pero hay un mercado y en relación al precio nos podemos ver obligados a tomar decisiones. Pero Joaquín es uno de los pilares más solidos para construir el futuro».

Manu Sánchez y Aleñá

«Su propio rendimiento va a hacer difíciil que Manu pueda seguir con nosotros, va a ser complicado pero nos encantaría porque su rendimiento es de notable alto. Y Aleñá pertecene a un club donde es difícil sacarle de ahí por su estatus, pero su rendimiento y su compromiso, a pesar de jugar casi lesionado, ha sido extraordinario».

Facundo Garcés

«Tremendamente satisfecho con su rendimiento. No nos sorprende y estamos encantados».

Mouriño

«Va a ser difícil que siga. Es un jugador que ha llamado la atención al mercado e intentaremos hacer todo lo posible para que continúe con nosotros».

Owono y Adrián

«Uno de los dos necesita jugar la proxima temporada y no sería positivo que los dos estuvieran otro año más sin minutos de manera habitual».

Toni Martínez y Villalibre

«El rendimiento de Kike ha venido porque detrás había dos jugadores apretando. El clima de competitividad ha sido absoluto. El rendimiento es más mérito de Kike que demerito de los demás».

Pablo Ibáñez

«No está cerrado pero es un jugador que está en el mercado y nos genera unas expectativas. Es un chico titular en un equipo que ha estado a punto de clasificarse para la Conference. Pero sus cualidades y valores se identifican con el Alavés».

Hugo Novoa

«Es una pena porque no hemos podido ver todo el potencial que tiene Hugo. No hemos podido verle brillar y sería positivo que tuviera continuidad y minutos la próxima temporada porque la falta de minutos le ha podido provocar un retroceso en su desarrollo».

Abde

«El rendimiento en el Granda está siendo satisfactorio, cumpliendo con los objetivos de minutos y protagonismo que queríamos. A partir de ahí vendrá en pretemporada y esperemos que se gane su sitio y sea uno más dentro de la estructura de la plantilla del Alavés».

Sedlar

«Es un ejemplo profesional y personal al que hay que rendirle el tributo que se merece. A pesar de no tener minutos, cuando se la ha requerido como en Sevilla o ante Osasuna ha estado. Ha sido un honor contar con él estos años».