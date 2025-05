Sergio Fernández: «Nos han dado un trato injusto y se han pasado líneas inadmisibles. Se me hace duro seguir» El director deportivo del Alavés se muestra «muy cansado» por las críticas pero no se plantea abandonar el cargo. «Seré un guerrero, no un general, hasta que Josean Querejeta quiera»

Con la voz algo quebrada y un hastío considerable, Sergio Fernández ha reconocido sentirse harto de «muchas cosas que pasan alrededor del Alavés». «Muy cansado del trato injusto que se nos ha dado», califica. Al director deportivo le duele que se dude de la intención de sus decisiones. «Todo lo hago buscando lo mejor para los intereses del Alavés y seré un guerrero, no un general, hasta que Josean Querejeta quiera», desvela.

El dirigente leonés confeccionará la plantilla de la próxima temporada, la última de su contrato, pese al estupor generado desde la destitución de Luis García Plaza. «La gente no quiere reconocer que había un problema. Y eso es posiblemente lo peor de la sociedad. No reconocer un problema. Nosotros lo teníamos, y serio», asevera. «Recurrimos a una persona a solucionarlo y la gente debería ser un poquito más agradecida», ha señalado, con lo que ha sacado la cara por Coudet.

Fernández, que llegó al Alavés en 2016, no ha eludido abordar su situación personal. «Me considero hombre de club y persona de club, lo hago por el club y por encima de mis propios intereses y mis propios criterios. Que se cuestione las intenciones es lo que me sorprende y me golpea. Que se cuestione la intencionalidad y lleve a un juicio de valor está fuera de lugar». El arquitecto deportivo del Alavés sostiene que se le hace «muy duro seguir en este club». «Es difícil de comprender y aceptar todo lo que ha pasado este año. Se han cruzado muchas líneas que me parecen inadmisibles», critica.

Pero su futuro parece que seguirá ligado a Vitoria, y va más allá, a Josean Querejeta. «Tengo contrato y estaré en el Alavés hasta que Josean quiera. Cuando me diga 'hasta aquí hemos llegado', con el mismo ruido que llegué me iré. Todo el mundo me relaciona con Josean y hace bien. Le voy a ser leal hasta el último día porque creo en lo que dice, en lo que pide y hemos cumplido objetivos. Soy un hombre de Querejeta, y del Deportivo Alavés», ha reflexionado.

Fernández considera que «tomar decisiones impopulares» forma parte de su trabajo. «Y el tiempo nos ha dado la razón», reivindica. «Me gustaría que mi propio trabajo hubiera servido para tener algo de afecto, no reconocimiento», lamenta. Y defiende su estancia en el club, y la de Josean Querejeta, con datos. «Sin ánimo de ser prepotente. El Alavés necesitó 90 años para estar diez en Primera. En la última década hemos estado nueve. Algo de reconocimiento deberíamos tener. Pero ni afecto ni reconocimiento», ha sentenciado.