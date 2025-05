El Alavés ofrece la renovación a Coudet

Eduardo Coudet tiene una oferta de renovación del Deportivo Alavés sobre la mesa. Así lo ha confirmado este lunes Sergio Fernández, director deportivo albiazul. La ... intención del club es que el técnico argentino continúe al frente del equipo la próxima temporada tras lograr la permanencia con una jornada de margen en un curso lleno de sobresaltos. «El entrenador que ha conseguido que el Alavés siga en Primera División es Coudet. No quiero generar debate», ha señalado el máximo responsable de la parcela deportiva.

La entidad alavesista pone en valor la consecución de «todos los objetivos marcados», sobre todo la permanencia en una campaña de lo más agitada, marcada por la destitución de Luis García en el ecuador de la primera vuelta de la temporada tras sumar 4 puntos de 27 posibles. Sin embargo, el argentino, que vivió en primera persona la caída a los puestos de descenso con la derrota frente al Barça, ha sufrido un importante. Percibió «indiferencia» por parte de la afición por la conexión que la grada tenía con el entrenador madrileño y ha vivido en el alambre por la continua amenaza del descenso. «Me encantaría que siguiera, pero después de lo vivido, necesita un periodo de reflexión», ha reconocido Fernández.

La dirección deportiva resalta los números que ha cosechado el conjunto vitoriano, sobre todo en la segunda vuelta, en la que ha sumado 25 puntos, siete de ellos en las tres últimas jornadas frente al Valencia, el Valladolid y Osasuna en casa. Además, ha logrado una consistencia y una solidez defensiva inéditas durante todo el curso para un equipo que encajaba con demasiada facilidad. En cualquier caso, el plácido final que vivió el conjunto albiazul en la última jornada en Mendizorroza, con fiesta incluida, no ha hecho olvidar los vaivenes que sufrió con el despido de Luis García y las «críticas» del entorno albiazul.

«No es la primera vez que se ha prescindido de un técnico y me llama la atención, no que no se comparta (la decisión), sino cuál es la razón de tomar decisiones. Por muy dolorosas que sean, que tengan un componente personal. A veces decides algo que no quieres, pero tenemos la responsabilidad de tomar decisiones. Eso que a la gente no le gusta, tomar decisiones impopulares. Pero el tiempo nos ha dado la razón», ha reivindicado el director deportivo sobre la gestión del banquillo albiazul.

La resolución del futuro del banquillo alavesista no debería dilatarse más allá de los próximos días, ya que en caso de que no se resuelva con entendimiento entre el club y Coudet, la entidad vitoriana deberá buscar un nuevo entrenador a contrarreloj, ya que lo más probable es que la pretemporada arranque en la primera quincena de julio, más de un mes antes del comienzo de la campaña 2025-26. De hecho, el propio Sergio Fernández apuntó que la «reflexión» del Chacho puede ser «cuestión de horas».