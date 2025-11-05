Las rotaciones enriquecen al Alavés

Si algo suele caracterizar a los equipos que van bien en la clasificación es la estabilidad de sus alineaciones. Los onces se mantienen invariables semana ... tras semana fruto de los buenos resultados. Y como los triunfos llegan, la tendencia se consolida en un bucle infinito. Pero el Deportivo Alavés del Chacho Coudet, octavo de Primera a tres puntos de puestos europeos y seis del descenso, es también atípico en lo que respecta al reparto de minutos.

El técnico quiere a sus jugadores enchufados y por eso propone movimientos casi en cada partido. Bien es cierto que el entrenador tiene ya claras muchas de sus prioridades, pero también mantiene una efervescencia constante en busca del encaje perfecto de todas sus piezas en una alineación cambiante.

La parcela que mejor ilustra esa propuesta es la que a su vez está llamada a ser capital en la prometedora evolución del Alavés hacia un bloque dominador con la pelota. El centro del campo albiazul sólo tiene a un integrante inamovible. Antonio Blanco es la pieza alrededor de la cual crecen el resto de integrantes de la parcela. El cordobés no rota porque Coudet tiene claro que debe ser la base de su construcción.

Con 848 minutos disputados en Liga es el centrocampista con mayor recorrido y el cuarto jugador de la plantilla más utilizado. Pero también pende sobre él la espada de Damocles. Hace dos jornadas vio la cuarta amarilla del curso y se mantiene al borde de la suspensión. Jugar sin él abocaría al Alavés a un escenario sólo vivido una vez, en el cómodo duelo copero contra el Getxo.

De su gusto Frente al Espanyol, el técnico volvió a apostar por un doble pivote con Blanco y Denis Suárez

Contra el Espanyol, Coudet mantuvo a dos de sus acompañantes. Repitieron Denis Suárez en el doble pivote y Carles Aleñá en la banda izquierda. La derecha fue para un Calebe que no había dispuesto de minutos días antes ante el Rayo. El entrenador albiazul volvió a apostar por el gallego junto a Blanco en una fórmula de su agrado aunque de momento le haya deparado un desempeño irregular. De los impecables veinticinco minutos iniciales a una gris segunda mitad en la que se notó el bajón físico de Denis respecto al perfil de Pablo Ibáñez.

Calebe y Carlos Vicente

Esa apuesta dejó fuera de la ecuación la presencia de un extremo puro. Ni Abde y ni Carlos Vicente salieron de inicio. El técnico los reservó para la segunda mitad, en la que buscó sacudirse la presión del Espanyol a base de verticalidad. Ambos gozaron de ocasiones para marcar -la de Abde se topó con el palo-, pero no vieron portería. Sus casos ilustran bien esa movilidad de piezas que plantea Coudet. El argelino ha pasado de ser titular en cuatro encuentros consecutivos por delante de Aleñá a sólo disputar media hora entre los últimos dos.

10 futbolistas del Alavés han jugado al menos la mitad de los 990 minutos de Liga 1 jugador ha disputado menos de cien minutos en Liga, Benavídez (34)

El caso del aragonés es más llamativo. No termina de encontrar su encaje ni las sensaciones en el estilo de un Coudet poco dado también a alinear futbolistas de su perfil. Por eso el técnico ha optado por dar mayor continuidad a Calebe y el brasileño ha respondido con varias actuaciones convincentes. Aún necesita crecer en varias facetas como el físico y ser más determinante, pero ya se quedó muy cerca del gol contra el Espanyol y se le nota cada vez con mayor confianza en sus acciones técnicas. Mejor que en un arranque de curso en el que le costó encontrar su sitio en la competición.

Esas rotaciones de Coudet, que dan a Guevara y Benavídez un rol más secundario, hacen que el reparto de minutos de la plantilla sea muy equilibrado. Sólo tres futbolistas han disputado al menos el 90% de los 990 minutos de Liga -Sivera (990), Jonny (981) y Tenaglia (900)- pero también apenas cinco futbolistas acumulan menos de un tercio del total: Guevara (234), Calebe (231), Mariano (222), Diarra (219) y Benavídez (34).

Un partido antes del parón

Claro que en esas rotaciones no tiene encaje una defensa cogida con hilvanes. La acumulación de infortunios -el último, la ratificación el lunes de la sanción de doce meses a Garcés impuesta por la FIFA- ha hecho que Coudet apenas tenga alternativas a la hora de configurar una línea defensiva apoyada en la polivalencia de la plantilla. Cuatro laterales formaron la parcela ante el Espanyol y mientras se alargue la baja de Pacheco, todo apunta a que la situación será la misma. Los tres futbolistas más utilizados de la plantilla son el portero y dos defensas que lo han jugado casi todo.

Bajo mínimos Las lesiones y sanciones han consolidado una defensa carente de alternativas

El calendario planteará a las próximas semanas un ritmo moderado de partidos propicio para que Coudet lime las estridencias de su once sin la necesidad de medir las cargas físicas. Los albiazules visitan este sábado al Girona (14.00 horas). Luego llegarán el parón y el encuentro en Mendizorroza ante el Celta (sábado 22 a las 14.00 horas). Será entonces cuando la temporada acelere con la complicada visita al Barcelona (29 de noviembre), la segunda ronda de Copa (del 2 al 4 de diciembre) y el derbi ante la Real Sociedad (6 de diciembre). Hasta entonces Coudet tendrá calma para que sus rotaciones sigan estirando al Alavés.