El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: resultados del 4 de noviembre
Calebe, cerca del gol ante el Espanyol, supera con el regate al defensa visitante Carlos Romero. Blanca Castillo

Las rotaciones enriquecen al Alavés

Coudet logra con sus cambios, sobre todo en el medio, conectar a cada vez más piezas en busca de un bloque coral

Jon Aroca

Jon Aroca

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:46

Comenta

Si algo suele caracterizar a los equipos que van bien en la clasificación es la estabilidad de sus alineaciones. Los onces se mantienen invariables semana ... tras semana fruto de los buenos resultados. Y como los triunfos llegan, la tendencia se consolida en un bucle infinito. Pero el Deportivo Alavés del Chacho Coudet, octavo de Primera a tres puntos de puestos europeos y seis del descenso, es también atípico en lo que respecta al reparto de minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao
  2. 2 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  3. 3

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»
  4. 4

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  5. 5

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  6. 6

    Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones
  7. 7

    Así se ha blindado Mazón para evitar ser imputado por la jueza de la dana
  8. 8

    75 multas al día por entrar en la zona de bajas emisiones de Bilbao
  9. 9 El municipio vizcaíno que aspira a tener la «espectacular» iluminación de Navidad de Ferrero Rocher
  10. 10

    El club más rico del mundo no arranca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las rotaciones enriquecen al Alavés

Las rotaciones enriquecen al Alavés