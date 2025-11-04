La oportunidad liguera de Mariano sin el referente Boyé

El Deportivo Alavés sufrió un severo contratiempo en el descuento de un partido contra el Espanyol que, por lo demás, dejó muchos más elementos ... positivos que negativos. Pero en el minuto 91 Lucas Boyé vio la segunda tarjeta amarilla tras cortar un contraataque del club perico y dejó al Alavés con diez durante los minutos finales. Una ausencia que se alargará al encuentro contra el Girona de esta jornada.

Coudet pierde a un jugador capital en su sistema. El ariete ya fue el mejor frente al Espanyol gracias a su dominio del juego físico y la inteligencia que le permitieron una y otra vez imponerse a los centrales rivales. Ahora el bloque albiazul deberá encontrar otras fórmulas para estirarse cuando, como en varios tramos del encuentro ante el conjunto catalán, sufre para generar juego a través del fútbol combinativo.

Coudet deberá decidir si mantiene el sistema de dos delanteros o si vuelve al dibujo con sólo una referencia acompañada por un mediapunta. En caso de optar por la primera opción, el llamado a ejercer de acompañante de Toni Martínez es Mariano. El catalán, tercer ariete de la plantilla por minutos, tiene ante sí una notable oportunidad de ser titular por tercera vez en el curso liguero. No parte de inicio desde el encuentro contra el Getafe de la sexta jornada.

Ante el Espanyol ni siquiera tuvo minutos. Es la cuarta jornada consecutiva de Liga en la que se mantiene inédito. El encuentro llegó pocos días después de su 'hat-trick' contra el Getxo en Copa. Fueron sus primeros goles en partido oficial tras tres años de sequía. Ahora aspira a valerse de la ausencia de Boyé para ganarse un hueco en los planes de Coudet. El técnico deberá valorar si lo alinea de inicio o lo guarda como bala para la segunda mitad de un choque ante otro rival directo.