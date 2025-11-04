El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mariano celebra uno de sus tres goles ante el Getxo. Jesús Andrade
Deportivo Alavés

La oportunidad liguera de Mariano sin el referente Boyé

Sin minutos ante el Espanyol tras su triplete copero, el ariete busca ser titular con el Alavés ante el Girona junto a Toni Martínez por la baja del argentino

Jon Aroca

Jon Aroca

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

El Deportivo Alavés sufrió un severo contratiempo en el descuento de un partido contra el Espanyol que, por lo demás, dejó muchos más elementos ... positivos que negativos. Pero en el minuto 91 Lucas Boyé vio la segunda tarjeta amarilla tras cortar un contraataque del club perico y dejó al Alavés con diez durante los minutos finales. Una ausencia que se alargará al encuentro contra el Girona de esta jornada.

