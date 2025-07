El Racing Club argentino presenta una oferta al Alavés por Conechny

Sergio Fernández señaló el jueves en la presentación de Pablo Ibáñez que el club ha recibido ofertas por varios de sus jugadores. «Nuestra idea es ... hacer el equipo más fuerte posible, pero el mercado fluctúa de un día para otro», avisó el director deportivo. Y más allá de Panichelli, Blanco, Mouriño o Carlos Vicente, uno de los futbolistas que tiene una propuesta más atractiva para abandonar Mendizorroza es Tomás Conechny (Comodoro Rivadavia, Argentina, 1998).

El atacante de 27 años cuenta con un gran cartel en el fútbol de su país, de donde salió el curso pasado para jugar en el Alavés tras brillar en 2024 con Godoy Cruz (cinco goles y cinco asistencias en 20 partidos). Un rendimiento que ha hecho que Racing Club, histórico y centenario equipo de Avellaneda –provincia de Buenos Aires– que preside el exjugador Diego Milito y que cuenta en sus vitrinas con 18 Ligas, haya presentado una oferta a los albiazules por Conechny.

La primera propuesta, según ha podido saber EL CORREO, es de 2,6 millones de euros por el 100% del pase de un atacante del que el Alavés posee la mitad tras pagar el verano pasado 2 millones a Godoy Cruz. El otro 50% es del club de Mendoza, en una práctica habitual al otro lado del charco. Ahora, Racing desea adquirir todos los derechos de Conechny, por lo que se deberá llegar a un acuerdo a tres bandas en una operación que no será sencilla.

24 Partidos (977 minutos) disputados por Conechny con el Alavés en su primera temporada, marcando un gol

2 Millones de euros Pagó el club por el 50% del pase del atacante a Godoy Cruz el pasado mercado de verano

El conjunto argentino está en octavos de la Copa Libertadores –el equivalente a la Champions en Sudamérica y un torneo que conquistó en 1967– y desea encontrar un reemplazo de garantías para Maxi Salas, que pondrá rumbo a River Plate. Por ello, han presentado una primera propuesta para hacerse con los servicios de Conechny que todavía es insuficiente, ya que el Alavés únicamente percibiría 1,3 millones.

Mientras, el argentino arrancará este sábado los entrenamientos de pretemporada a las órdenes de Coudet. El extremo sigue con la ambición y el deseo de triunfar en el Alavés intactos, aunque no vería con malos ojos su regreso Argentina si todas las partes llegan a un acuerdo satisfactorio. De hecho, el cuerpo técnico de Racing que encabeza Gustavo Costas ya ha tanteado el interés que tendría el futbolista, cuyo contrato se extiende hasta 2028, en jugar en el Cilindro. Además, clubes como el Bahia de Brasil – propiedad del City Group– también le han sondeado.

Fuentes cercanas a la operación aseguran que el fichaje por Racing «sería factible» si el Alavés recupera la inversión realizada –pagaron 2 millones de euros– por un futbolista en el que el club y el cuerpo técnico tienen depositadas todavía sus esperanzas. La apuesta deportiva y económica fue grande por un jugador que tuvo un primer curso irregular en el Paseo de Cervantes.

Adaptación y lesión

Conechny, que llegó hace un año al Alavés con el '10' a la espalda, destacó en la pretemporada albiazul por su calidad e intensidad, pero se diluyó cuando empezó LaLiga. Entrando y saliendo del once tanto con Luis García como con Coudet, no llegó a consolidarse en una banda izquierda inestable. Sin un rol definido, acumuló 24 partidos (977 minutos) y marcó un gol.

«Las expectativas fueron altas, pero necesitaba un periodo de adaptación. Y cuando sentía confianza y tenía el estado físico que quería sucedió lo de la cabeza. Tuve un freno cuando había agarrado el ritmo y me sentía bien», reconoció en este periódico. En febrero, su duro choque con Gavi le produjo un traumatismo craneoencefálico y una fisura en el hueso frontal que le dejó mes y medio de baja, desplazándole del once. Ahora, Conechny es, junto a Abde, el único extremo izquierdo de la plantilla. Sin embargo, el fútbol argentino no le pierde de vista y le tienta para que regrese.