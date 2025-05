«Siempre juego a mil, pero después de mi lesión en la cabeza sé cuándo ir y cuándo no»

Tomás Conechny (Comodoro Rivadavia, Argentina, 1998) está feliz. La escalofriante lesión que sufrió el 2 de febrero en Montjuic, cuando su choque con Gavi ... le produjo un traumatismo craneoencefálico y una fisura en el hueso frontal, es historia. «Fue un proceso duro y largo, pero me estoy sintiendo muy bien», confiesa un extremo lleno de «energía y positividad».

– La última jornada disputó la segunda parte completa frente a la Real Sociedad. ¿Qué tal se encuentra tras su lesión?

– Bien. Tuve un poco de dudas. Físicamente me sentía bien, pero el problema era en la cabeza. Me realizaron muchas pruebas para ver que estaba sano y, poco a poco, estoy cogiendo el ritmo.

– ¿Qué recuerda de la jugada?

– Manu (Sánchez) mete la pelota en medio, cabeceo y a partir de ahí ya no me acuerdo de mucho. Caí medio inconsciente al suelo. Estuve desmayado como unos cinco segundos y lo único que recuerdo es ver un poco borroso, ver a mis compañeros, y decir que quería seguir jugando. Me dijeron que no podía.

– ¿Ha hablado con Gavi?

– Sí. Me mandó un mensaje cuando vio que estaba mal. Se disculpó y fueron palabras de aliento.

– ¿Cómo fueron las 24 horas que pasó ingresado en el hospital?

– Sentía mucho dolor de cabeza, una presión muy grande que nunca me había pasado. No sabía qué hacer y me quería ir a mi casa. Estuve en observación un día y posteriormente me fui tranquilo.

– Después, vino la recuperación, que fue larga hasta que volvió a jugar casi dos meses después...

– Fue durísimo estar ese tiempo casi sin poder moverme. Uno tiene la condición física que va desarrollando con los partidos, los entrenamientos, y fueron casi dos meses en los que realmente casi no podía hacer nada. Ni gimnasio, ni salir a correr... Las últimas dos semanas empecé un poco a trotar. Lo único que hacía era la cámara hiperbárica. Sólo me permitían estar tranquilo en casa.

– ¿Cuántas veces le frenaron para no acelerar los plazos?

– Me frenaban un poco porque uno se siente bien según van pasando los días, pero hay cosas dentro que no se resuelven. Parece que estás bien pero hay una resonancia que dice que sigues teniendo un hematoma dentro de la cabeza y no puedes hacer nada más que esperar a que se vaya curando con el tiempo. Pero estar cerca del equipo, de los futbolistas sudamericanos que somos muy amigos, y de mi familia fue clave para que este tiempo se pasara un poco más rápido.

– Más allá del fútbol, también le afectó en el día a día, ¿no?

– Sí. Pasaba las jornadas en casa y cuando me sentía un poco mejor venía a Ibaia para estar con los chicos, meterme en la cámara y hacer algo distinto. Fueron dos o tres semanas en casa solo y fue duro. Así que cuando me podía escapar venía a Ibaia.

Ampliar

– Cuando volvió a trotar, un mes después de su lesión, se le veía mirar al balón con nostalgia...

– Cuando empecé a correr sentía que estaba bien y físicamente así me veía. Pero después me hacían una resonancia más y todavía seguía teniendo el coágulo. Y así pasaron dos o tres semanas hasta que me curé del todo, que fue una alegría inmensa. Agarré al doctor y lo 'revolví' para arriba.

– Discutiría con los médicos para volver cuanto antes...

– Sí. Hablaba con el doctor de que me sentía bien, que estaba curado, que no me dolía nada pero, al final, todo lo definían las resonancias que me realizaban.

– ¿Cuántas pruebas le hicieron?

– Bastantes. Dejábamos pasar las semanas para que se recuperara, pero fueron cinco o seis.

– Y al principio, para evitar cualquier riesgo, no podía golpear el balón con la cabeza...

– Sí. Primero me dieron la opción de poder usar un casco, pero prefería que no porque sentía que ya estaba bien. Y las primeras dos semanas me sacaron un poco de los trabajos de definición para evitar que pasara algo.

«Sentí mucho dolor de cabeza, una presión muy grande que nunca había experimentado» Tomás Conechny Atacante del Deportivo Alavés

– ¿Qué le decía el Chacho?

– Que tuviera paciencia, que no era una tontería lo que me había pasado. Que me enfocara en recuperarme pero que estuviera tranquilo, sin volverme loco.

– ¿Qué sintió al recibir el alta?

– Fue una alegría inmensa. Nunca había estado lesionado en mi carrera. Y experimentar algo así, de tanto tiempo, fue una sensación rara porque físicamente te sientes bien, no te duele nada, pero tienes una cosa en la cabeza que no sabes en qué momento se va a ir. Podía pasar una semana, dos o quizás un mes.

Sin miedo

– El 29 de marzo, ante el Rayo, disputó sus primeros minutos en dos meses. ¿Tuvo miedo?

– No, pero la primera pelota aérea que vi pasar dudé un poco si saltar o no. Pero la siguiente jugada ya salté. Fue un poco más cuidado que miedo. Ir de cabeza es una de mis virtudes y, quieras o no, una lesión así te condiciona un poco al principio.

– Usted debutó muy joven en Primera y comentó en entrevistas pasadas que realizó mucho trabajo psicológico para asimilar todo. ¿Le ayudó en esta lesión?

– Sin duda. Me ha tranquilizado bastante. Soy mucho de leer y de aprender algo nuevo. La lesión la tomé como un aprendizaje para tener un poco más de cuidado. Soy de ir siempre a mil, pero ahora me he vuelto un poco más precavido, sabiendo cuándo ir y cuándo no. Me lo tomo como algo positivo para lo que viene. Estoy en el buen camino y ojalá puede demostrar todo lo que tengo.

– En la banda izquierda del Alavés ha jugado Carlos Martín, Aleñá y usted. ¿Qué está pasando?

– Somos todos jugadores distintos y no ha habido un dueño. Cada uno aporta lo que puede y nos ha tocado jugar a todos. Creo que lo hemos hecho bien, pero quién juega es decisión del cuerpo técnico.

– ¿Es el extremo zurdo más puro?

– Sí, puede ser. Tengo cualidades de desborde y centro. Carlos Martín y Aleñá son más técnicos, de ir por dentro, y yo me siento más cómodo en la banda.

Ampliar

– En verano se generaron grandes expectativas tras su fichaje. ¿Le ha costado cumplirlas?

– No es lo mismo una pretemporada que la Liga, que se juega de otra manera y con otro ritmo. Las expectativas fueron altas, pero necesitaba un periodo de adaptación. Y cuando me empezaba a sentir mejor me pasó lo de la lesión. Llevaba casi seis meses de aclimatación, sentía confianza y tenía el estado físico que quería y justo sucedió lo de la cabeza. Tuve un freno cuando venía agarrando el ritmo y me sentía bien.

– Son tres argentinos y dos uruguayos. ¿Dónde hacen los asados y quién prepara los mates?

– En casa de Mou (Mouriño). Le gusta cocinar y le mete bien a la parrilla. Y los uruguayos no traen mate nunca, siempre lo llevo yo (bromea).

– Tenaglia, Garcés, Benavídez, Mouriño y usted son una piña...

– Sí. Tenemos una relación muy linda entre los cinco. Somos 'recompañeros'. Fuera de la cancha estamos todo el tiempo juntos. En el vestuario siempre estamos haciendo bromas y nos complementamos bien. Tenemos un día libre y nos vamos a comer, hacemos planes. Es una relación que también se nota en el césped. Ante la Real dio la casualidad de que terminamos los cinco en el campo y fue una alegría inmensa.

– Están dos puntos por encima del descenso a falta de cinco jornadas. ¿Qué ha cambiado desde la derrota ante el Rayo?

– Saber que son finales, que nos estamos acercando al final y que tenemos que dar ese plus que necesitamos para mantenernos. Estamos centrados en el día a día, en ser positivos, dándonos mensajes de ánimo, y esa es la clave. Hemos arrancado y estamos en el camino correcto.

«Tenemos que estar todos juntos con un sentimiento positivo de que lo vamos a conseguir» Tomás Conechny Atacante del Deportivo Alavés

– ¿Qué les pide Coudet?

– Tenemos que aportar en defensa y en ataque, pero debemos hacernos sólidos. Nos pide que seamos prácticos. La victoria del otro día fue un punto de inflexión bastante grande. Espero poder aportar mucha energía y positividad. Tengo muchas ganas de jugar.

– Se mide este sábado (14.00 horas) a un Atlético muy argentino –Simeone, Julián Álvarez, De Paul...–. ¿Cómo lo va a vivir y qué ambiente espera en 'Mendi'?

– Es una alegría enfrentarme a ellos. Son de los mejores del mundo, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para ganar en casa. Mendizorroza se hace sentir y cuando aprieta es parecido al ambiente de Argentina. Tenemos que estar todos juntos, con un sentimiento positivo de que lo vamos a conseguir. El equipo, que yo lo vi dos meses desde fuera, se está matando. No es casualidad que en el momento en el que las cosas se han apretado hayamos empezado a sacar la cabeza.