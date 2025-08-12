El oasis de Mariano: «El Alavés se adapta muy bien a su fútbol»

Los rostros de un león y de un gorila comparten la espalda de Mariano Díaz (Premià de Mar, 1993). Sobre sus miradas desafiantes, la ... palabra 'indomable' reta al que contempla su espectacular tatuaje. «Es algo que me representa y espero que me ayude esta temporada para reivindicarme», confesó el hispano-dominicano en su puesta de largo con el Alavés. Tras 13 meses sin equipo, el '9' de 32 años ha encontrado en Mendizorroza un oasis futbolístico.

«A veces, sólo necesitas un lugar donde crean en ti. Lo mejor está por escribir. Mi mejor versión está por llegar», avisó un Mariano listo para la acción tras una pretemporada albiazul en la que arrancó con el objetivo de recuperar el pulso físico y competitivo y terminó transformado en el séptimo fichaje de los vitorianos. «Todo se fue dando. El Alavés es el lugar donde quiero estar», confesó Mariano. Un capítulo más en la extensa trayectoria de un futbolista en la que se mezclan los títulos –diez, incluidos tres Ligas y dos Champions–, los goles –84 en 238 partidos, con récord (21) en el Olympique de Lyon– y las temporadas sin protagonismo en el Real Madrid y en el Sevilla.

De padre catalán y madre dominicana, la carrera del '9' que ha firmado hasta 2027 con el Alavés comenzó con los 'mayores' en el Badalona, donde jugó con 18 años en Segunda B. Después saltó a Valdebebas, donde Manolo Díaz (Madrid, 1968) guio sus primeros pasos. «Llegó en edad juvenil, pero al hacerlo con la temporada ya empezada casi no jugó. Su primer año completo en el Real Madrid fue conmigo en el C. Después subimos a Segunda y también lo tuve en el Castilla», recuerda un técnico que explica cómo fue su desembarco en la 'casa blanca'.

«Había pasado por la cantera del Espanyol pero vino al Real Madrid de un equipo pequeño como el Badalona. Llegó a Valdebebas para competir con jugadores que llevaban casi una década, desde niños, dentro de la estructura del club como Burgui o De Tomás, con los que compartió ataque. Pero su forma de ser hizo que se integrara muy rápido», detalla Díaz. Entonces ya tenía la «educación» y el «compromiso» que ha derrochado en sus primeras semanas de trabajo en Ibaia.

«Los entrenadores valoramos mucho que es un jugador que no ahorra ni un esfuerzo. Es un chico humilde, muy fácil de llevar. Tiene capacidad de autocrítica ante cualquier tipo de corrección y buena predisposición», afirma el preparador, que pone en valor sus cualidades: «Siempre ha destacado por su fortaleza física, no exenta de calidad, porque marca muchos goles al primer toque y sabe moverse en el área. Cuando llegó al Real Madrid era un rematador, diferente, que no teníamos. De hecho, cuando me fui a la Ponferradina, me lo quise llevar, pero Zidane se lo quedó en el Castilla y marcó con él muchos goles en Segunda B».

Después de medio centenar de tantos en las categorías inferiores blancas y de cinco dianas en apenas 300 minutos con el primer equipo en el curso 2016-17, ejerciendo de revulsivo, Mariano fue traspaso al Olympique de Lyon por 8 millones de euros. Regresó al club merengue un año después por 22 tras brillar en la Ligue 1 con 21 dianas. Lo hizo con aura de estrella y con el '7' de Cristiano Ronaldo a la espalda en un Bernabéu que le recibió ilusionado. Sin embargo, su protagonismo fue residual, al disputar 73 encuentros y anotar 7 goles en un lustro. «Jugar en el Real Madrid es muy difícil y más con delanteros como Benzema. Pero en el Lyon demostró mucho y por eso volvió», apunta Díaz, que pone en valor su ambición: «Ha hecho apuestas sobre sí mismo que le han salido bien y se merece la carrera que ha tenido hasta ahora. Ha batallado mucho por sí solo».

Año en blanco

El Sevilla, en donde apenas disputó 13 partidos en la campaña 2023-24, fue el penúltimo capítulo de una carrera que aspira a relanzar en Vitoria. «Estar un año inactivo puede ser muy malo o muy bueno. Quizá para Mariano haya sido positivo porque estuvo cinco años en el Real Madrid jugando poco. Salió de una burbuja, fue al Sevilla, no le fue bien y se ha podido dar cuenta y reflexionar de errores que todos cometemos. Un curso de fútbol perdido es importante pero, dadas sus condiciones y su forma de ser, lo puede hacer bastante bien en el Alavés. Es un equipo que se adapta bien a él», explica Díaz.

Después de una pretemporada en la que ha disputado cinco amistosos y disfrutado de 234 minutos, anotando dos dianas, triunfar de albiazul es su próximo reto. «Si está bien a nivel metal es un buen fichaje para un equipo que, sin compararles, ha perdido a un goleador como Kike García. Cuando ha tenido continuidad, como en el Lyon, lo ha hecho muy bien. Lo da todo y, además, siempre ha tenido gol», sentencia su exentrenador. Es su momento.