Mariano: «Quiero reivindicarme y mostrar todo lo que llevo dentro»

Serio y concentrado en su nuevo reto, Mariano Díaz ha vivido su puesta de largo con el Deportivo Alavés con la palabra reivindicación tatuada en ... sus palabras. Después de un año de inactividad, el delantero hispano-dominicano de 32 años está convencido de poder mostrar su mejor versión en Mendizorroza.

«Nunca he parado y siempre he estado trabajando. He entrenado cada día para venir aquí y demostrar lo que llevo dentro», ha confesado Mariano. Un fichaje cocinado a fuego lento durante 24 días de entrenamientos de pretemporada en los que pasó de trabajar con el grupo para recuperar el ritmo competitivo a convertirse en el séptimo fichaje albiazul. «Tenía amistad con Sergio Fernández desde hace tiempo, surgió la posibilidad de entrenar con el Alavés, ponerme en forma con un equipo de Primera, y a partir de ahí me encontré muy bien. Es una familia, me acogieron fenomenal, y se fue dando todo, entrenando a tope, hasta firmar con el club», ha apuntado «muy contento» el atacante.

Su conversación con Sergio Fernández y Eduardo Coudet en el stage fue un impulso y definitiva para que su fichaje pudiera cristalizar. «Durante mucho tiempo, su condición de futbolista de otro nivel lo hacía inaccesible. Otro buen amigo en común nos planteó la situación de que entrenara con nosotros y por qué no íbamos a darle esa posibilidad. A partir de ahí, esa relación y su rendimiento hizo que ese 'por qué no' se terminara convirtiendo en realidad», ha detallado el director deportivo.

Sin riesgos

Fernández no ve riesgos en su incorporación a pesar de su año de inactividad. «Fue por asuntos extradeportivos que no vienen al caso. Por sus capacidades, Mariano es un portento físico para el que mostrar su rendimiento no es un obstáculo. A partir de ahí tiene que recuperar una versión que en los últimos años ha impedido que veamos su potencial. Pero con sus ganas y motivación ojalá pueda hacerlo y podamos disfrutar de este futbolista», ha destacado. «Su trayectoria habla por sí sola y le damos las gracias de que haya elegido el Alavés para poner en valor todas sus cualidades. Con su ilusión y compromiso esperemos ver a ese Mariano que le llevó a ser uno de los mejores jugadores de Europa. Que haya elegido el Alavés para reinvindicarse es un orgullo», ha reiterado el director deportivo.

El internacional dominicano ha recogido el guante. «El objetivo que me marcaba era volver a la máxima competición y estar a tope. Es lo que quiero: reivindicarme, hacer una gran campaña y ayudar con goles y experiencia al equipo. El Alavés es donde quiero estar», ha sentenciado Mariano, que con el «indomable» que lleva tatuado en su espalda espera «hacer cosas muy buenas» con una camiseta albiazul en la que todavía no tiene dorsal.