Mariano posa en Mendizorroza durante su presentación. IGOR AIZPURU

Mariano: «Quiero reivindicarme y mostrar todo lo que llevo dentro»

«El Alavés es donde quiero estar», apunta un atacante que llega con ambición a Mendizorroza

Jon Prada

Jon Prada

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:18

Serio y concentrado en su nuevo reto, Mariano Díaz ha vivido su puesta de largo con el Deportivo Alavés con la palabra reivindicación tatuada en ... sus palabras. Después de un año de inactividad, el delantero hispano-dominicano de 32 años está convencido de poder mostrar su mejor versión en Mendizorroza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

