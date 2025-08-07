Mariano explica su fichaje por el Alavés: «Venir a entrenar fue una buena noticia y eso me convenció»

Después de oficializarse su fichaje por el Deportivo Alavés hasta 2027, Mariano Díaz ha explicado cómo se ha gestado su llegada a Mendizorroza. «Entre ... Sergio Fernández y yo hablamos de la posibilidad de venir a entrenar y para mí fue una muy buena noticia. Eso me convenció. También cómo el entrenador y todos los compañeros me acogieron desde que llegué», ha confesado un ataque de 32 años «súper contento de pertenecer al Alavés».

«Se ve que es una familia. Me siento muy orgulloso de ser parte de este club», ha explicado. Mariano promete «darlo todo» para triunfar de albiazul. «Voy a dar el máximo, a luchar cada partido y cada balón y ojalá podamos estar lo más arriba posible y cumplir los objetivos», ha apuntado un delantero agradecido al alavesismo tras 24 días de entrenamientos y cuatro amistosos, en los que marcó dos goles al Castellón: «Espero devolverle tanto al Alavés como a la afición todo con muchas ganas, coraje y lucha. Lo que puedo hacer por ellos es intentar marcar los máximos goles, dar asistencias y contribuir al buen juego del equipo».

Después de que abandonara el Sevilla en mayo de 2024 y de 13 meses de inactividad, en los que únicamente disputó un amistoso con la República Dominicana, Mariano se muestra con «hambre y ganas» de fútbol. «He estado bastante tiempo sin equipo y ha sido duro y difícil. Te sientes un poco impotente pero te hace también coger impulso. Volver a tener esta oportunidad en el fútbol es muy bonito y voy a intentar dar el máximo de mí y enseñar en el campo todo lo que pueda», ha sentenciado un Mariano que espera hacer «cosas bonitas» en el Alavés.