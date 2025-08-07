El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mariano celebra uno de los dos goles que marcó con el Alavés al Castellón. D. ALAVÉS

Mariano explica su fichaje por el Alavés: «Venir a entrenar fue una buena noticia y eso me convenció»

«Voy a darlo todo», confiesa un atacante que ha pasado un tiempo «duro y difícil» sin equipo que le ha hecho tener más «hambre»

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:41

Después de oficializarse su fichaje por el Deportivo Alavés hasta 2027, Mariano Díaz ha explicado cómo se ha gestado su llegada a Mendizorroza. «Entre ... Sergio Fernández y yo hablamos de la posibilidad de venir a entrenar y para mí fue una muy buena noticia. Eso me convenció. También cómo el entrenador y todos los compañeros me acogieron desde que llegué», ha confesado un ataque de 32 años «súper contento de pertenecer al Alavés».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Radar de tramo de Saltacaballo: ¿dónde empieza y dónde termina exactamente?
  2. 2 Estos son los pueblos más baratos para comprar una casa en Euskadi
  3. 3

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  4. 4

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic
  5. 5 Bizkaia activa hoy el aviso amarillo por temperaturas extremas
  6. 6

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  7. 7

    Estados Unidos cancela contratos de vacunas de ARN mensajero por casi 500 millones
  8. 8

    El drama de Unai Egiluz
  9. 9 Los cimarrones ya están engordando en la jaula del mar de Getaria
  10. 10

    El vasco que bate récords en aguas gélidas entre medusas gigantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mariano explica su fichaje por el Alavés: «Venir a entrenar fue una buena noticia y eso me convenció»

Mariano explica su fichaje por el Alavés: «Venir a entrenar fue una buena noticia y eso me convenció»