25 años de la gesta del Alavés en Europa

Aquel 'misil' europeo llamado Alavés

Imparables. Los albiazules dejaron la eliminatoria ante el Lillestrom sentenciada tras un brillante arranque y un golazo de Contra

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:01

Pasar desapercibido en una localidad tan pequeña como Lillestrom no debe de ser sencillo. Y menos aún hace 25 años, cuando la población era tres ... veces inferior: 39.240. Pues bien, durante unos días los habitantes de esta ciudad noruega sumaron un 'vecino' más. Ese extraño intruso era Ángel 'Ondarru' Garitano, el espía de José Manuel Esnal 'Mané'. El avezado analista, boli en mano, radiografió a la perfección el rival que amenazaba al Alavés en la segunda ronda de la Uefa. «No sabíamos lo que nos esperaba, antes no era como ahora que tienes vídeos y todo a mano», recuerdan a EL CORREO Cosmin Contra y Óscar Téllez, protagonistas de aquella noche. La tropa albiazul debía prepararse para sobrevivir a un auténtico bombardeo aéreo, frenar esas embestidas como si navegasen en Gokstad y sobreponerse a unos guerreros habituados al barro en días lluviosos como ese.

